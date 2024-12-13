Créez une Vidéo Tutoriel PayPal Qui Convertit

Simplifiez l'utilisation de PayPal avec une vidéo dynamique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une explication engageante et sans effort.

404/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes ciblant les utilisateurs prêts à connecter leurs finances, démontrant comment 'Lier votre carte de crédit ou de débit' ou 'compte bancaire' à leur nouveau profil PayPal. La vidéo doit utiliser un style visuel net d'enregistrement d'écran, accompagné d'une 'génération de voix off' claire à partir d'un 'texte en vidéo à partir de script' détaillé pour expliquer l'entrée sécurisée des 'détails de la carte de paiement'.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel d'une minute et 30 secondes pour les utilisateurs désireux de maîtriser les fonctionnalités principales de PayPal, expliquant 'comment utiliser PayPal' pour 'envoyer de l'argent' et 'recevoir des paiements' efficacement. Utilisez des 'Modèles et scènes' engageants avec des animations vibrantes pour illustrer le flux de transaction, complété par des 'Sous-titres/légendes' concis pour une compréhension optimale dans un style visuel dynamique et convivial.
Exemple de Prompt 3
Générez une vue d'ensemble complète de 2 minutes pour les utilisateurs priorisant la sécurité en ligne, en se concentrant sur la façon dont PayPal 'protège vos informations financières' grâce à ses mesures de 'SÉCURITÉ' robustes et 'Protection des acheteurs'. La vidéo doit utiliser des visuels professionnels de 'bibliothèque de médias/soutien de stock', y compris des graphiques explicatifs, présentés avec un style audio autoritaire mais rassurant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutoriel PayPal

Créez facilement une vidéo professionnelle, étape par étape, guidant les spectateurs à travers les fonctionnalités et la configuration de PayPal, assurant une expérience d'apprentissage claire et engageante.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par rédiger un script clair et concis pour votre tutoriel, décrivant les étapes pour aider les utilisateurs à configurer leur compte personnel PayPal. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer une vidéo de base.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre tutoriel PayPal. Ce présentateur numérique expliquera clairement comment gérer un portefeuille numérique, renforçant l'engagement et la confiance des spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Sous-titres
Incorporez des visuels pertinents et des enregistrements d'écran pour démontrer des actions clés comme comment envoyer de l'argent. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant des sous-titres/légendes précis pour l'ensemble de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Tutoriel
Revoyez votre tutoriel pour vous assurer qu'il enseigne efficacement aux spectateurs comment recevoir des paiements et naviguer sur la plateforme. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation de HeyGen pour finaliser et télécharger votre vidéo professionnelle dans le format optimal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier

.

Développez des guides et tutoriels complets sur l'utilisation de PayPal, élargissant votre contenu éducatif et atteignant facilement un public mondial.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels pour la configuration d'un compte PayPal ?

HeyGen simplifie le processus d'explication des étapes techniques comme 'configurer votre compte personnel PayPal' en transformant vos scripts en vidéos claires et engageantes avec des avatars AI, rendant les instructions complexes faciles à suivre.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour communiquer efficacement les mesures de sécurité de PayPal dans les vidéos ?

Absolument, HeyGen vous permet de transmettre des informations cruciales telles que 'informations financières plus sécurisées' ou 'Protection des acheteurs' grâce à des textes en vidéo professionnellement narrés, enrichis par la génération de voix off et des sous-titres pour une clarté et un impact maximum.

Quels outils HeyGen sont les meilleurs pour démontrer des actions spécifiques de PayPal, comme lier une carte ?

HeyGen fournit des modèles intuitifs et une fonctionnalité de texte en vidéo, rendant simple la création de guides étape par étape pour des actions techniques telles que 'Lier votre carte de crédit ou de débit' ou entrer les 'détails de la carte de paiement' avec des scènes animées.

Comment HeyGen garantit-il que les vidéos techniques PayPal sont professionnelles et accessibles sur toutes les plateformes ?

HeyGen garantit que votre contenu de 'vidéo tutoriel PayPal' est professionnel avec des contrôles de marque, et accessible sur diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux sous-titres/légendes automatiques, adapté à tout public technique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo