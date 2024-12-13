Créez facilement une vidéo de formation à l'engagement des patients
Améliorez la compréhension des patients avec des vidéos de formation personnalisées, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une production rapide.
Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les prestataires de soins de santé, nouveaux et expérimentés, en se concentrant sur les meilleures pratiques pour la réalisation de vidéos éducatives pour les patients. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des scripts détaillés en une présentation visuelle dynamique, avec des sous-titres faciles à lire. Le style visuel et audio doit être très informatif et clair, incorporant des scénarios réalistes pour démontrer des techniques de communication efficaces pour des vidéos de formation personnalisées.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux administrateurs de cliniques et aux chefs d'équipe de soins de santé, présentant des approches innovantes pour l'engagement des patients à l'aide d'un générateur de vidéos AI. La vidéo doit adopter une esthétique moderne et épurée avec des transitions dynamiques, mettant en vedette un présentateur virtuel professionnel pour articuler les avantages. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect et une sensation soignés, garantissant que le contenu soit à la fois engageant et percutant.
Concevez un module d'apprentissage rapide de 30 secondes pour tout le personnel clinique, offrant des conseils rapides pour améliorer la compréhension des patients dans le cadre d'un contenu eLearning complet. Cette vidéo doit utiliser la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les points de communication clés en une séquence visuelle engageante, avec une présentation visuelle de style infographique et une voix amicale et informative. L'objectif global est d'améliorer les interactions quotidiennes.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez l'éducation en santé.
Transformez des informations médicales complexes en vidéos claires et engageantes pour améliorer la compréhension et l'apprentissage des patients.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation à l'engagement des patients dynamiques qui augmentent la participation et améliorent la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer efficacement des vidéos éducatives engageantes pour les patients avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives captivantes pour les patients, du script à la vidéo, en utilisant des avatars AI et un présentateur virtuel, simplifiant ainsi l'ensemble du processus créatif. Vous pouvez facilement créer des vidéos de formation personnalisées qui résonnent avec votre public, garantissant la compréhension et l'engagement des patients.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le contenu de formation en santé ?
Oui, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de santé générées par AI, en incorporant votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments médiatiques uniques. Cela garantit que vos vidéos de formation à l'engagement des patients maintiennent une identité de marque professionnelle et cohérente.
Quelle est la manière la plus simple de transformer mes scripts de formation à l'engagement des patients existants en vidéo ?
HeyGen simplifie la transformation de vos scripts en vidéos AI dynamiques grâce à ses capacités de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo de haute qualité avec une voix off professionnelle et des sous-titres optionnels, ce qui en fait un créateur de vidéos en ligne idéal pour le contenu eLearning.
HeyGen peut-il créer des vidéos de santé basées sur des avatars diversifiés pour divers groupes de patients ?
Absolument. HeyGen propose une large sélection d'avatars AI et prend en charge la génération de voix off dans une variété de langues, vous permettant de produire des vidéos de formation à l'engagement des patients accessibles et inclusives pour un large public. Cela garantit que votre message atteint efficacement divers groupes de patients.