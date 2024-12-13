Créez facilement une vidéo de formation à l'engagement des patients

Améliorez la compréhension des patients avec des vidéos de formation personnalisées, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une production rapide.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les prestataires de soins de santé, nouveaux et expérimentés, en se concentrant sur les meilleures pratiques pour la réalisation de vidéos éducatives pour les patients. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des scripts détaillés en une présentation visuelle dynamique, avec des sous-titres faciles à lire. Le style visuel et audio doit être très informatif et clair, incorporant des scénarios réalistes pour démontrer des techniques de communication efficaces pour des vidéos de formation personnalisées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux administrateurs de cliniques et aux chefs d'équipe de soins de santé, présentant des approches innovantes pour l'engagement des patients à l'aide d'un générateur de vidéos AI. La vidéo doit adopter une esthétique moderne et épurée avec des transitions dynamiques, mettant en vedette un présentateur virtuel professionnel pour articuler les avantages. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect et une sensation soignés, garantissant que le contenu soit à la fois engageant et percutant.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module d'apprentissage rapide de 30 secondes pour tout le personnel clinique, offrant des conseils rapides pour améliorer la compréhension des patients dans le cadre d'un contenu eLearning complet. Cette vidéo doit utiliser la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les points de communication clés en une séquence visuelle engageante, avec une présentation visuelle de style infographique et une voix amicale et informative. L'objectif global est d'améliorer les interactions quotidiennes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer une vidéo de formation à l'engagement des patients

Donnez à votre personnel de santé des vidéos de formation à l'engagement des patients engageantes et informatives, en utilisant l'AI pour simplifier la création de contenu et améliorer l'apprentissage.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez votre projet en collant votre script de formation complet directement dans l'éditeur de texte en vidéo. Cela génère instantanément des scènes initiales, simplifiant le début de votre vidéo de formation à l'engagement des patients.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur virtuel
Améliorez vos vidéos éducatives pour les patients en sélectionnant un avatar AI professionnel dans notre bibliothèque diversifiée. Ce présentateur virtuel délivrera votre contenu de formation, assurant une expérience cohérente et engageante pour votre public.
3
Step 3
Personnalisez et assurez l'accessibilité
Personnalisez le style visuel de votre vidéo et assurez une compréhension large. Activez les sous-titres pour fournir une accessibilité essentielle à tous les apprenants, rendant votre formation à l'engagement des patients universellement consommable.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Finalisez votre contenu professionnel en l'exportant dans votre format préféré et en ajustant les paramètres de redimensionnement et d'exportation de l'aspect-ratio. Votre contenu eLearning est maintenant prêt à être déployé comme ressource de formation efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Étendez la portée de la formation et la création de cours

Produisez de nombreux cours de formation pour les patients de manière efficace, atteignant un public plus large avec un contenu vidéo facilement assimilable.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer efficacement des vidéos éducatives engageantes pour les patients avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives captivantes pour les patients, du script à la vidéo, en utilisant des avatars AI et un présentateur virtuel, simplifiant ainsi l'ensemble du processus créatif. Vous pouvez facilement créer des vidéos de formation personnalisées qui résonnent avec votre public, garantissant la compréhension et l'engagement des patients.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le contenu de formation en santé ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de santé générées par AI, en incorporant votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments médiatiques uniques. Cela garantit que vos vidéos de formation à l'engagement des patients maintiennent une identité de marque professionnelle et cohérente.

Quelle est la manière la plus simple de transformer mes scripts de formation à l'engagement des patients existants en vidéo ?

HeyGen simplifie la transformation de vos scripts en vidéos AI dynamiques grâce à ses capacités de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo de haute qualité avec une voix off professionnelle et des sous-titres optionnels, ce qui en fait un créateur de vidéos en ligne idéal pour le contenu eLearning.

HeyGen peut-il créer des vidéos de santé basées sur des avatars diversifiés pour divers groupes de patients ?

Absolument. HeyGen propose une large sélection d'avatars AI et prend en charge la génération de voix off dans une variété de langues, vous permettant de produire des vidéos de formation à l'engagement des patients accessibles et inclusives pour un large public. Cela garantit que votre message atteint efficacement divers groupes de patients.

