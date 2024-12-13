Créez une Vidéo Éducative pour les Patients Sans Effort

Améliorez la littératie en santé et l'engagement des patients avec des formats engageants, propulsés par les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 45 secondes guidant les adolescents à travers le processus de vaccination contre la grippe, réduisant l'anxiété et expliquant son importance. Visuellement, incorporez des graphiques illustratifs épurés avec une narration calme et professionnelle, complétée par une musique de fond douce. Assurez une accessibilité complète en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant les informations cruciales disponibles à un public cible plus large.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 30 secondes conçue pour encourager les seniors à respecter leur régime médicamenteux quotidien, en abordant les oublis courants avec des conseils pratiques. Le style visuel et audio doit être chaleureux et empathique, présentant des scénarios quotidiens relatables et une voix off amicale et encourageante. Cette vidéo peut être facilement créée en développant votre propre contenu à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, simplifiant la production d'éducation vitale pour les patients.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les professionnels actifs, promouvant les bienfaits de la marche rapide régulière pour la santé cardiovasculaire et la réduction du stress. Adoptez une approche visuelle dynamique et inspirante avec une musique motivante et un commentaire concis qui transmet des informations exploitables. Améliorez vos présentations personnalisées et simplifiez la production vidéo en commençant par les divers modèles et scènes de HeyGen, rendant les sujets médicaux complexes accessibles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo Éducative pour les Patients

Créez des vidéos éducatives pour les patients percutantes et faciles à comprendre qui responsabilisent les patients et améliorent la littératie en santé à l'aide d'outils intuitifs.

1
Step 1
Créez Votre Script et Storyboard
Définissez le contenu éducatif pour les patients, en tenant compte de votre public cible et de la littératie en santé. Développez un script clair et un storyboard pour guider votre production vidéo. Utilisez des fonctionnalités comme "texte-à-vidéo à partir du script" pour convertir rapidement votre contenu écrit en récits visuels.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Voix
Choisissez des visuels engageants et une voix professionnelle pour votre message éducatif. Utilisez des "avatars AI" et une large gamme de modèles pour créer des histoires de patients captivantes ou expliquer des sujets médicaux complexes.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Assurez-vous que votre vidéo est accessible à tous les patients, améliorant la compréhension pour des publics divers. Ajoutez facilement des "sous-titres/captions" pour fournir des informations cruciales aux audiences malentendantes et renforcer les messages clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution sur diverses plateformes. Utilisez le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour adapter vos vidéos éducatives pour les patients aux sites web, aux réseaux sociaux ou aux présentations personnalisées dans diverses langues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée avec une Éducation Accessible

Produisez des vidéos éducatives pour les patients dans diverses langues et formats, assurant l'accessibilité pour des populations de patients diversifiées à l'échelle mondiale, améliorant la littératie en santé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les patients ?

HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives de haute qualité pour les patients en transformant votre script en contenu vidéo engageant avec des avatars AI. Cela permet aux prestataires de soins de santé de créer facilement leur propre contenu sans production vidéo complexe, améliorant considérablement les connaissances des patients.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une éducation engageante des patients ?

HeyGen propose des fonctionnalités conçues pour créer des formats engageants pour l'éducation des patients, assurant une haute littératie en santé. Vous pouvez améliorer la compréhension avec des voix off générées par AI dans diverses langues et inclure des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, atteignant un public cible plus large.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos éducatives médicales conformes aux directives HIPAA ?

HeyGen aide les prestataires de soins de santé à produire des vidéos éducatives médicales professionnelles. Bien que HeyGen ne traite ni ne stocke d'informations de santé protégées, il fournit des outils sécurisés et des contrôles de marque pour créer et exporter du contenu éducatif conforme aux flux de travail cliniques conformes à la HIPAA de votre organisation pour la distribution.

Puis-je personnaliser les vidéos éducatives pour les patients créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos éducatives pour les patients avec votre logo, vos couleurs de marque et vos présentations personnalisées. Vous pouvez utiliser divers modèles et scènes pour vous assurer que votre contenu éducatif reflète parfaitement l'identité de votre organisation.

