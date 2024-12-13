Créez une Vidéo Éducative pour les Patients Sans Effort
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo éducative de 45 secondes guidant les adolescents à travers le processus de vaccination contre la grippe, réduisant l'anxiété et expliquant son importance. Visuellement, incorporez des graphiques illustratifs épurés avec une narration calme et professionnelle, complétée par une musique de fond douce. Assurez une accessibilité complète en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant les informations cruciales disponibles à un public cible plus large.
Créez une vidéo engageante de 30 secondes conçue pour encourager les seniors à respecter leur régime médicamenteux quotidien, en abordant les oublis courants avec des conseils pratiques. Le style visuel et audio doit être chaleureux et empathique, présentant des scénarios quotidiens relatables et une voix off amicale et encourageante. Cette vidéo peut être facilement créée en développant votre propre contenu à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, simplifiant la production d'éducation vitale pour les patients.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les professionnels actifs, promouvant les bienfaits de la marche rapide régulière pour la santé cardiovasculaire et la réduction du stress. Adoptez une approche visuelle dynamique et inspirante avec une musique motivante et un commentaire concis qui transmet des informations exploitables. Améliorez vos présentations personnalisées et simplifiez la production vidéo en commençant par les divers modèles et scènes de HeyGen, rendant les sujets médicaux complexes accessibles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Sujets Médicaux pour les Patients.
Transformez des informations médicales complexes en vidéos faciles à comprendre, améliorant la compréhension des patients et promouvant de meilleurs résultats de santé.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Patients.
Développez un contenu éducatif pour les patients hautement engageant qui augmente la rétention des connaissances et encourage l'adhésion aux plans de traitement grâce à des visuels dynamiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les patients ?
HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives de haute qualité pour les patients en transformant votre script en contenu vidéo engageant avec des avatars AI. Cela permet aux prestataires de soins de santé de créer facilement leur propre contenu sans production vidéo complexe, améliorant considérablement les connaissances des patients.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une éducation engageante des patients ?
HeyGen propose des fonctionnalités conçues pour créer des formats engageants pour l'éducation des patients, assurant une haute littératie en santé. Vous pouvez améliorer la compréhension avec des voix off générées par AI dans diverses langues et inclure des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, atteignant un public cible plus large.
HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos éducatives médicales conformes aux directives HIPAA ?
HeyGen aide les prestataires de soins de santé à produire des vidéos éducatives médicales professionnelles. Bien que HeyGen ne traite ni ne stocke d'informations de santé protégées, il fournit des outils sécurisés et des contrôles de marque pour créer et exporter du contenu éducatif conforme aux flux de travail cliniques conformes à la HIPAA de votre organisation pour la distribution.
Puis-je personnaliser les vidéos éducatives pour les patients créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos éducatives pour les patients avec votre logo, vos couleurs de marque et vos présentations personnalisées. Vous pouvez utiliser divers modèles et scènes pour vous assurer que votre contenu éducatif reflète parfaitement l'identité de votre organisation.