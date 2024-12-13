Comment créer facilement un tutoriel vidéo Notion

Enseignez rapidement des flux de travail complexes de Notion et des fonctionnalités AI. Générez des vidéos explicatives professionnelles avec les avatars AI avancés de HeyGen.

478/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction détaillée de deux minutes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les freelances visant à construire un système CRM personnalisé dans Notion, expliquant clairement les formules pour une gestion de données robuste. Employez une approche visuelle étape par étape, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour articuler des concepts complexes, avec un audio calme et autoritaire complété par des superpositions de texte à l'écran pour un guide professionnel et facile à suivre.
Exemple de Prompt 2
Pour les chefs d'équipe et les chefs de projet désireux de rationaliser les opérations, produisez une vidéo concise de 90 secondes démontrant des flux de travail et intégrations avancés de Notion. Le style visuel doit être moderne et engageant, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les concepts clés, tandis que l'audio reste clair et direct, soulignant les applications pratiques de Notion en tant que système central de gestion des connaissances.
Exemple de Prompt 3
Les développeurs de produits et les équipes techniques cherchant à maîtriser les fonctionnalités avancées de Notion comme les systèmes de suivi de sprint et les actions webhook bénéficieront d'un tutoriel vidéo convaincant d'une minute. Concevez cette vidéo avec une présentation visuelle élégante et professionnelle, en incorporant les modèles et scènes de HeyGen pour des transitions dynamiques et un attrait visuel, accompagnée d'un audio précis et techniquement focalisé, assurant un guide de haute valeur pour les utilisateurs expérimentés de Notion.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création d'un tutoriel vidéo Notion

Créez efficacement des vidéos tutoriels Notion engageantes avec l'AI de HeyGen, en utilisant des outils personnalisables et des fonctionnalités intelligentes pour des résultats professionnels.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel Notion
Rédigez le contenu de votre tutoriel Notion. HeyGen vous permet de convertir sans effort votre script détaillé en vidéo grâce à sa capacité avancée de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour animer votre tutoriel Notion. Cela apporte une touche professionnelle et humaine à l'explication des flux de travail Notion sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et des mises en page personnalisables
Améliorez votre tutoriel avec des médias pertinents et utilisez des mises en page personnalisables. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour expliquer visuellement les concepts de Notion de manière efficace.
4
Step 4
Exportez avec des sous-titres
Finalisez votre vidéo tutoriel Notion en ajoutant des sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité améliorée. Votre vidéo est alors prête pour un partage fluide afin de guider les utilisateurs à travers la gestion de projet Notion.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux

.

Créez facilement des clips courts et engageants à partir de vos tutoriels Notion pour les réseaux sociaux, augmentant la visibilité et dirigeant le trafic vers vos guides complets.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'un tutoriel vidéo Notion ?

HeyGen vous permet de transformer rapidement votre contenu Notion en vidéos tutoriels engageantes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo avec des avatars AI et une génération de voix off précise pour expliquer des flux de travail ou des fonctionnalités complexes de Notion.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos pour des flux de travail complexes de Notion ou des systèmes de gestion de projet ?

Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à illustrer des systèmes de gestion de projet Notion complexes ou des flux de travail détaillés en utilisant des modèles et scènes personnalisables. Vous pouvez facilement expliquer comment configurer des bases de données de tâches ou exploiter des formules dans Notion.

HeyGen peut-il aider à expliquer un CRM personnalisé ou un système de gestion des connaissances construit dans Notion ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos professionnelles qui clarifient votre CRM personnalisé ou votre système de gestion des connaissances développé dans Notion. Utilisez des avatars AI et des contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente tout en mettant en valeur vos outils organisationnels uniques.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu vidéo lié à Notion ?

HeyGen fournit des fonctionnalités techniques robustes comme des avatars AI, la fonctionnalité de texte-à-vidéo, et des sous-titres/captions automatiques pour améliorer vos vidéos centrées sur Notion. Vous pouvez également incorporer votre identité de marque avec des contrôles de marque et utiliser le redimensionnement de l'aspect-ratio pour diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo