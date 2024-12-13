Réalisez une Vidéo Associative Qui Fait la Différence

Augmentez l'engagement et les dons grâce à un storytelling puissant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour vous connecter avec votre audience.

462/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour articuler clairement la mission de votre association et présenter un appel à l'action direct, ciblant de nouveaux soutiens potentiels et le grand public. Utilisez un style visuel épuré et informatif avec un texte à l'écran vibrant et un ton audio positif et encourageant, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour transmettre efficacement vos messages clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de collecte de fonds engageante de 30 secondes conçue pour les réseaux sociaux, capturant rapidement l'attention de vos abonnés existants et des utilisateurs des réseaux sociaux pour encourager un soutien immédiat. Employez des visuels dynamiques, des coupes rapides et une bande sonore moderne pour créer une vidéo de renforcement de marque, efficacement structurée avec les modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo témoignage authentique de 50 secondes mettant en vedette un bénévole ou un bénéficiaire partageant son parcours personnel et le changement positif apporté par votre organisation, destinée à instaurer la confiance et attirer de nouveaux bénévoles de la communauté. Le style visuel doit être chaleureux et personnel avec un son clair, et tout le contenu parlé doit être clairement présenté à l'aide de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité plus large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Réaliser une Vidéo Associative

Produisez facilement des vidéos convaincantes qui résonnent avec votre audience et amplifient le message de votre cause, transformant votre vision en contenu percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le message central et l'objectif de votre vidéo. Transformez votre contenu écrit en un récit visuel en utilisant "Texte-à-vidéo à partir du script", posant les bases d'un "storytelling vidéo" puissant.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Votre Voix
Sélectionnez des visuels convaincants pour votre récit. Intégrez un "avatar AI" pour présenter votre message ou ajoutez une voix off percutante en utilisant la "Génération de voix off" pour améliorer vos "vidéos de collecte de fonds".
3
Step 3
Ajoutez Branding et Accessibilité
Personnalisez votre vidéo pour refléter votre organisation. Appliquez votre identité unique avec les "Contrôles de marque (logo, couleurs)", et élargissez votre portée en générant des "sous-titres assistés par AI" précis.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Préparez votre vidéo pour diverses plateformes et audiences. Utilisez le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour optimiser votre contenu, le transformant en un puissant "outil marketing" pour votre cause.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Bénéficiaires et de Donateurs

.

Partagez des témoignages puissants et des histoires d'impact de bénéficiaires et de soutiens pour instaurer la confiance et une connexion émotionnelle.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les associations à créer des vidéos de collecte de fonds engageantes ?

HeyGen permet aux associations de créer des vidéos de collecte de fonds percutantes en transformant des scripts en récits visuels captivants grâce aux avatars AI et aux scènes personnalisées. Cela permet aux organisations de communiquer efficacement leur mission et d'inclure des appels à l'action clairs, favorisant un engagement plus profond avec les donateurs potentiels.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour le storytelling vidéo des associations ?

HeyGen offre des outils créatifs robustes conçus pour améliorer le storytelling vidéo des associations, y compris une vaste bibliothèque de modèles, des avatars AI personnalisables, et des options pour des titres animés. Ces fonctionnalités permettent aux organisations de produire des vidéos de renforcement de marque qui résonnent émotionnellement et transmettent clairement leur message.

HeyGen peut-il aider à la rédaction de scripts et à la voix off pour les vidéos explicatives des associations ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos explicatives pour les associations en offrant des capacités avancées de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de générer du contenu vidéo directement à partir de leurs scripts. Cela inclut la génération de voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques, rationalisant l'ensemble du processus de pré-production et de production.

Comment les associations peuvent-elles utiliser HeyGen pour renforcer leur marque avec des vidéos personnalisées ?

Les associations peuvent tirer parti des contrôles de marque de HeyGen, tels que les logos personnalisés et les couleurs de marque, ainsi qu'une riche bibliothèque multimédia, pour créer des vidéos de renforcement de marque cohérentes et professionnelles. Ces outils garantissent que chaque vidéo, des publications sur les réseaux sociaux aux vidéos de campagne, s'aligne sur l'identité de l'organisation et aide à accroître la visibilité et la sensibilisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo