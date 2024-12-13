Créer une Vidéo d'Actualités avec l'AI : Rapide, Professionnel et Facile

Générez des vidéos d'actualités professionnelles efficacement. Utilisez nos puissants avatars AI pour livrer vos histoires avec un réalisme saisissant, économisant temps et ressources.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'annonce interne de 45 secondes conçue pour les départements RH, présentant un présentateur d'actualités AI livrant des mises à jour trimestrielles. La vidéo doit adopter un style visuel formel et autoritaire, associé à un ton audio calme et clair, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un présentateur professionnel et cohérent.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative éducative de 90 secondes pour les créateurs de contenu e-learning, illustrant comment créer facilement des modèles de vidéos d'actualités pour des sujets complexes. Cette vidéo nécessite un style visuel engageant et clair, avec une narration amicale, exploitant au mieux les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production de contenu.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un segment de 'dernières nouvelles' de 30 secondes pour les journalistes indépendants, mettant en avant un événement local en utilisant l'éditeur glisser-déposer. L'esthétique visuelle doit être dynamique et urgente, complétée par une conception sonore percutante et une voix off, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour narrer rapidement les détails cruciaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo d'Actualités

Générez des vidéos d'actualités captivantes et de qualité broadcast sans effort avec les outils AI de HeyGen et des modèles professionnels.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Actualités ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre script d'actualités directement ou sélectionnez parmi notre large gamme de modèles de vidéos d'actualités professionnels pour instantanément mettre en scène.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur d'Actualités AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel dans notre vaste bibliothèque pour présenter vos actualités. L'AI générera automatiquement une voix off naturelle à partir de votre script pour correspondre à l'avatar choisi.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Utilisez nos outils de montage vidéo intuitifs pour ajouter de la musique de fond, des médias de stock pertinents, des bandeaux, et intégrer vos éléments de marque pour un look soigné.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Actualités Professionnelle
Revoyez votre vidéo, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Nos redimensionnements et exports d'aspect-ratio garantissent que votre vidéo d'actualités professionnelle de haute qualité est prête pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Promos d'Actualités Professionnelles

Concevez des publicités vidéo captivantes et des teasers pour promouvoir efficacement vos programmes d'actualités, reportages spéciaux ou toute votre chaîne d'actualités.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo d'actualités avec l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos d'actualités AI avancé qui transforme le texte en vidéos d'actualités professionnelles sans effort. Ses capacités de texte-à-vidéo et ses avatars AI vous permettent de créer du contenu captivant sans outils de montage vidéo complexes.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos d'actualités personnalisables pour divers contenus ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos d'actualités et de scènes, y compris des options pour les intros d'actualités et les bandeaux. Vous pouvez facilement adapter ces modèles en utilisant l'éditeur glisser-déposer pour créer des vidéos de dernières nouvelles uniques.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour créer un présentateur d'actualités AI ?

HeyGen utilise des avatars AI sophistiqués et la technologie de synthèse vocale pour générer des présentateurs d'actualités AI réalistes. Il vous suffit d'entrer votre script, et le générateur de script AI de HeyGen produira une voix off naturelle pour vos vidéos d'actualités professionnelles.

Comment HeyGen peut-il m'aider à réaliser des vidéos d'actualités professionnelles avec l'AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'actualités professionnelles en offrant des fonctionnalités telles que des avatars AI de haute qualité, des contrôles de marque personnalisables et des outils de montage vidéo robustes. Cela garantit que votre contenu conserve une apparence soignée et prête à être diffusée.

