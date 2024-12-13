Créer une vidéo tutorielle NetSuite avec AI
Offrez une formation claire pour débutants sur NetSuite. Convertissez votre script en vidéos d'aide professionnelles et engageantes en utilisant la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 90 secondes démontrant comment utiliser efficacement les recherches sauvegardées de NetSuite pour extraire des informations précieuses pour SuiteAnalytics. Cette vidéo est conçue pour les utilisateurs intermédiaires de NetSuite, avec un style visuel axé sur les données et informatif, complété par un audio précis et l'utilisation de sous-titres/légendes pour mettre en évidence les étapes clés et les points de données.
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux professionnels qui évaluent les fonctionnalités robustes de comptabilité et de planification des ressources d'entreprise (ERP) de NetSuite. La vidéo doit adopter un style visuel soigné et rassurant, avec une narration calme et intégrant des images pertinentes de la bibliothèque multimédia/stock pour illustrer simplement des concepts complexes.
Concevez une vidéo de 45 secondes pour les débutants absolus, offrant une formation concise sur NetSuite pour effectuer des tâches spécifiques, comme entrer un nouveau dossier client. Le style visuel et audio doit être amical et accessible, guidant l'utilisateur étape par étape à travers le processus, généré efficacement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours NetSuite.
Développez rapidement des cours NetSuite complets et des formations en ligne, élargissant la portée à un public mondial d'apprenants.
Améliorez l'engagement dans la formation NetSuite.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour les bases de NetSuite et les sujets avancés en utilisant du contenu vidéo dynamique alimenté par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels sur les bases de NetSuite ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos engageantes sur les bases de NetSuite en utilisant des avatars AI et la fonction texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela simplifie la production de vidéos tutoriels complexes sur NetSuite pour diverses tâches et fonctionnalités spécifiques.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire rapidement des vidéos tutoriels NetSuite ?
HeyGen accélère la création de vidéos tutoriels NetSuite avec sa plateforme intuitive, offrant des avatars AI, la génération de vidéo à partir de script, et la génération automatique de voix off. Vous pouvez également utiliser des modèles et des scènes pour construire rapidement des vidéos d'aide professionnelles.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque pour nos supports de cours NetSuite ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que toutes vos vidéos de cours NetSuite s'alignent avec l'identité de votre organisation. Ce professionnalisme renforce la crédibilité de votre formation pour débutants sur NetSuite et de votre contenu de planification des ressources d'entreprise (ERP).
Comment HeyGen soutient-il les explications détaillées pour des tâches spécifiques de NetSuite comme les recherches sauvegardées ?
HeyGen facilite des explications claires pour des tâches spécifiques de NetSuite, y compris des sujets complexes comme les recherches sauvegardées de NetSuite, en générant automatiquement des sous-titres et des légendes pour vos vidéos. Cela garantit l'accessibilité et la compréhension pour tous les apprenants utilisant vos tutoriels de la suite d'applications NetSuite.