Créez une Vidéo Marketing qui Génère des Résultats
Réalisez facilement des vidéos promo captivantes en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script, garantissant un processus de montage vidéo fluide et une image de marque cohérente.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les créateurs de contenu qui peinent à maintenir une image de marque cohérente sur les plateformes. Adoptez un style visuel rapide et engageant avec une musique tendance et des superpositions de texte audacieuses, démontrant comment la conversion rapide de texte en vidéo à partir de la génération de script et de sous-titres automatiques peut maintenir une voix de marque unifiée efficacement.
Pour les spécialistes du marketing digital et les entreprises de commerce électronique, une vidéo marketing informative de 45 secondes est essentielle, illustrant la puissance des outils AI dans la simplification de la création de contenu. Cette vidéo devrait adopter un style visuel professionnel et autoritaire, complété par une voix off chaleureuse, soulignant comment les avatars AI de HeyGen peuvent transmettre des messages convaincants directement à leur audience.
Une vidéo inspirante de 60 secondes pourrait donner aux influenceurs en herbe et aux lanceurs de produits le pouvoir de créer des vidéos qui capturent le potentiel du marketing viral. Cette pièce engageante devrait raconter une histoire captivante, utilisant un style visuel fluide avec une musique de fond captivante, tout en exploitant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel et son redimensionnement et exportation d'aspect-ratio pour l'adaptabilité aux plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités performantes qui captent l'attention et génèrent des conversions pour vos campagnes.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour renforcer la présence de votre marque et l'engagement de votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing captivantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement une vidéo marketing en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier vos efforts de marketing vidéo. Notre plateforme intuitive sert de puissant créateur de vidéos marketing, vous aidant à créer des vidéos qui résonnent vraiment avec votre audience.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour réaliser rapidement une vidéo marketing ?
HeyGen utilise des outils AI avancés comme les avatars AI et la génération de voix off pour accélérer considérablement votre processus de montage vidéo pour les vidéos marketing. Vous pouvez créer efficacement des vidéos à partir d'un script, transformant le texte en contenu visuel dynamique en quelques minutes.
Puis-je maintenir une image de marque cohérente sur toutes mes vidéos promo HeyGen ?
Absolument, HeyGen assure une image de marque cohérente sur toutes vos vidéos promo et autres contenus. Vous pouvez appliquer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques, et utiliser des modèles conçus professionnellement pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos diversifiées pour les réseaux sociaux ?
HeyGen simplifie la création de vidéos diversifiées pour les réseaux sociaux avec sa large gamme de modèles et d'avatars AI. Produisez facilement du contenu engageant, des courtes vidéos promo aux styles de vidéos animées explicatives, en exploitant notre vaste bibliothèque de médias et le redimensionnement d'aspect-ratio.