Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo publicitaire LinkedIn engageante de 45 secondes, ciblant spécifiquement les responsables marketing et les chefs d'entreprise à la recherche de stratégies innovantes de génération de leads. Le style visuel et audio doit être moderne et convivial, mettant en avant un avatar AI de HeyGen présentant les principaux avantages, pour faire ressortir vos publicités vidéo LinkedIn.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu sponsorisé dynamique de 60 secondes pour LinkedIn, destiné aux équipes de vente et aux spécialistes du marketing digital, axé sur l'augmentation des conversions sur le site web. Adoptez un style visuel professionnel avec des superpositions de texte percutantes à l'écran, en utilisant les sous-titres de HeyGen pour maximiser la rétention du message auprès d'un public occupé.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo publicitaire LinkedIn dynamique de 20 secondes pour les clients potentiels et les recruteurs de talents, en mettant l'accent sur un nombre élevé de vues et le respect des spécifications publicitaires. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une séquence visuellement attrayante avec des coupes rapides, mettant efficacement en valeur votre produit ou service.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Publicitaire LinkedIn

Créez des publicités vidéo engageantes pour votre audience professionnelle sur LinkedIn, augmentant la notoriété de la marque et les conversions avec les puissants outils de création de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Commencez par créer votre vidéo captivante en utilisant HeyGen. Exploitez les avatars AI ou générez une vidéo directement à partir d'un script pour produire un contenu professionnel adapté à votre audience LinkedIn, atteignant votre objectif de créer une vidéo publicitaire LinkedIn.
2
Step 2
Optimisez pour les Spécifications Publicitaires LinkedIn
Assurez-vous que votre vidéo respecte les spécifications publicitaires de LinkedIn. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour formater parfaitement votre vidéo pour le fil d'actualités LinkedIn, maximisant l'impact visuel et la conformité.
3
Step 3
Intégrez des Éléments de Marque et Professionnels
Améliorez le professionnalisme de votre publicité en intégrant vos éléments de marque. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour ajouter votre logo, vos couleurs et d'autres visuels afin de renforcer la notoriété et la cohérence de la marque dans toute votre campagne.
4
Step 4
Lancez Votre Campagne Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, téléchargez-la sur LinkedIn Campaign Manager. Ajoutez des sous-titres, une fonctionnalité clé pour les campagnes vidéo, pour garantir que votre message soit accessible et percutant même sans le son, atteignant efficacement votre audience professionnelle.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez les Histoires de Succès des Clients

Transformez les témoignages de clients en publicités vidéo dynamiques, renforçant la confiance et générant des leads qualifiés sur LinkedIn avec un contenu authentique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo publicitaire LinkedIn ?

HeyGen vous permet de créer facilement une vidéo publicitaire LinkedIn professionnelle en transformant des scripts en campagnes vidéo dynamiques grâce aux avatars AI et aux capacités de texte en vidéo. Cela simplifie la création de contenu sponsorisé engageant pour votre audience professionnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour accroître la notoriété de la marque sur LinkedIn ?

HeyGen améliore la notoriété de la marque grâce à des modèles et scènes personnalisables, des contrôles de marque robustes pour votre logo et vos couleurs, et des sous-titres automatiques pour maximiser les vues de la vidéo. Ces outils aident à faire ressortir vos publicités vidéo LinkedIn dans le fil d'actualités.

HeyGen peut-il aider à améliorer le ROI de ma publicité vidéo LinkedIn ?

Oui, HeyGen est conçu pour optimiser vos efforts publicitaires vidéo en permettant une production efficace de campagnes vidéo de haute qualité, ce qui peut contribuer de manière significative à la génération de leads et aux conversions sur le site web. Les publicités vidéo LinkedIn efficaces créées avec HeyGen peuvent conduire à un ROI plus fort pour les publicités vidéo.

HeyGen prend-il en charge des spécifications publicitaires spécifiques pour LinkedIn ?

Absolument, HeyGen prend en charge divers redimensionnements et exportations de rapports d'aspect, garantissant que votre contenu vidéo respecte les spécifications publicitaires de LinkedIn pour différents emplacements. Cette flexibilité permet à vos campagnes d'apparaître professionnellement dans le fil d'actualités LinkedIn et d'être gérées efficacement via le Campaign Manager.

