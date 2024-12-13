Créer une Vidéo de Leçon Facilement

Créez des vidéos éducatives captivantes pour enseigner plus rapidement avec le texte-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative concise de 45 secondes pour les nouveaux stagiaires en entreprise, présentant les fonctions essentielles des logiciels à l'aide d'un avatar AI professionnel et d'un script texte-vidéo clair et succinct, assurant un style visuel propre et moderne pour une rétention efficace de l'information.
Exemple de Prompt 2
Créez une leçon de langue informative de 30 secondes pour les apprenants visuels, enseignant des phrases de base en français avec des visuels dynamiques de la bibliothèque multimédia de HeyGen et des sous-titres/captions précis pour renforcer la prononciation et l'orthographe, accompagnés d'un audio calme et encourageant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative percutante de 75 secondes pour les artistes numériques en herbe, présentant des techniques de croquis avancées avec des exemples visuels rapides et une musique de fond entraînante, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports de HeyGen pour un partage fluide sur plusieurs plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Leçon

Transformez sans effort votre contenu éducatif en leçons vidéo captivantes qui captivent les étudiants et améliorent les résultats d'apprentissage.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez la création de votre vidéo éducative en sélectionnant parmi une variété de 'modèles et scènes' ou convertissez sans effort votre script de leçon en vidéo en utilisant la fonctionnalité texte-vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Audios Engagés
Remplissez vos scènes avec des visuels captivants de la bibliothèque multimédia, incorporez des 'avatars AI' pour présenter votre contenu, et générez des voix off naturelles pour une expérience d'apprentissage dynamique.
3
Step 3
Personnalisez pour Votre Marque et Public
Affinez votre vidéo en appliquant des 'contrôles de marque (logo, couleurs)' pour un aspect professionnel et ajoutez des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez Votre Leçon de Haute Qualité
Finalisez votre leçon vidéo en vous assurant qu'elle répond à votre format souhaité avec 'redimensionnement d'aspect et exports', puis partagez-la avec vos étudiants pour rendre une vidéo de leçon vraiment percutante.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualiser des Sujets de Leçon Complexes

Transformez des concepts abstraits ou des événements historiques en leçons vidéo vivantes et compréhensibles en utilisant la narration AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo de leçon pour les éducateurs ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives avancé qui simplifie la création de vidéos en convertissant le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez facilement choisir un modèle, personnaliser votre vidéo et produire des vidéos éducatives engageantes sans montage complexe.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour créer des vidéos éducatives avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer des matériaux personnalisés avec de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez choisir parmi divers modèles animés, incorporer votre marque et utiliser une interface de glisser-déposer pour personnaliser chaque aspect de votre vidéo éducative, assurant qu'elle s'aligne parfaitement avec vos matériaux de leçon.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos éducatives efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos éducatives efficace en utilisant des avatars AI et la technologie texte-vidéo. Cela permet une création rapide de vidéos, transformant les scripts en vidéos éducatives professionnelles rapidement, idéal pour les éducateurs cherchant à intégrer efficacement la vidéo dans l'enseignement.

HeyGen peut-il répondre à des besoins éducatifs divers, tels que les leçons de langue ou l'accessibilité ?

Oui, HeyGen répond à des besoins éducatifs divers en offrant une génération de voix off robuste et des sous-titres/captions automatiques. Cette fonctionnalité est idéale pour créer des vidéos éducatives accessibles et est particulièrement bénéfique pour développer des leçons de langue engageantes pour un public mondial.

