Créer une Vidéo de Conférence : Créez des Cours en Ligne Engagés Rapidement
Élevez vos cours en ligne en créant des vidéos de conférence captivantes avec des avatars AI professionnels qui augmentent l'engagement des étudiants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de conférence informative de deux minutes pour convertir une présentation PowerPoint existante en un module de formation dynamique pour les formateurs d'entreprise. L'esthétique doit être soignée et professionnelle, en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour intégrer vos diapositives avec des transitions professionnelles et une voix off confiante et autoritaire, garantissant une expérience d'apprentissage percutante pour les employés.
Produisez un guide technique clair de 90 secondes sur la configuration d'un nouvel environnement logiciel, destiné aux professionnels de l'informatique ayant besoin d'instructions étape par étape. Cette vidéo détaillée et précise doit maintenir un rythme digeste avec des superpositions de texte à l'écran pour les commandes clés, renforcées par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer une accessibilité et une clarté maximales pour chaque spectateur.
Générez une vidéo d'instruction engageante d'une minute pour un module de cours en ligne, enseignant des techniques avancées d'analyse de données aux experts en la matière. À partir d'un script complet, cette pièce dynamique et autoritaire utilisera la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour produire une narration de haute qualité, complétée par des visuels abstraits de la bibliothèque multimédia pour illustrer efficacement des structures de données complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez facilement des vidéos de conférence étendues, élargissant votre offre éducative et votre base d'apprenants mondiale.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez les résultats d'apprentissage et la participation des étudiants dans vos conférences grâce à un contenu engageant alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de conférence AI ?
HeyGen simplifie la création de "vidéos de conférence AI" de haute qualité en utilisant des "avatars AI" et une "narration alimentée par l'AI". Vous pouvez facilement transformer du texte en présentations engageantes, réduisant considérablement le besoin de "montage vidéo" complexe et d'équipements d'enregistrement traditionnels.
Puis-je intégrer mes présentations PowerPoint existantes ou d'autres visuels dans les vidéos de conférence HeyGen ?
Absolument. HeyGen prend en charge l'intégration de divers éléments visuels, y compris les diapositives "PowerPoint", directement dans vos "vidéos de conférence". Vous pouvez également utiliser nos divers "modèles éducatifs" et notre bibliothèque multimédia pour enrichir votre contenu sans avoir besoin d'outils de "capture d'écran".
Quelles fonctionnalités d'"accessibilité" HeyGen offre-t-il pour les "vidéos de conférence" ?
HeyGen priorise l'"accessibilité" en générant automatiquement des "sous-titres ou captions" pour vos "vidéos de conférence", rendant le contenu compréhensible pour des apprenants divers. De plus, les productions de HeyGen sont conçues pour prendre en charge l'"intégration LMS", garantissant que vos matériaux éducatifs atteignent efficacement un public plus large.
Quelle qualité de sortie puis-je attendre lors de la génération de vidéos de conférence avec HeyGen ?
HeyGen offre une "génération de voix off professionnelle" et une sortie visuelle haute définition pour vos "vidéos de conférence". Vous pouvez exporter vos vidéos finales en "résolution 4K", garantissant des visuels nets et un son clair pour une expérience d'apprentissage exceptionnelle.