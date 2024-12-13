Créer une Vidéo Publicitaire de Lancement : Publicités AI Rapides et Professionnelles
Créez des publicités de lancement convaincantes qui résonnent. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à l'histoire de votre marque sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo publicitaire professionnelle de 45 secondes destinée aux marketeurs occupés cherchant à simplifier leur processus créatif. Utilisez l'un des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour mettre en avant un avantage produit convaincant, présenté avec une esthétique visuelle propre et corporative et une voix off informative et confiante qui souligne la facilité de création d'une publicité.
Développez une publicité engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux conçue pour capter l'attention des marques de commerce électronique cherchant des conversions rapides. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer rapidement des visuels convaincants et un message percutant, avec un style visuel rapide et tendance et une bande sonore énergique et jeune pour inciter à l'action immédiate.
Concevez une vidéo publicitaire persuasive de 60 secondes pour les agences et grandes entreprises introduisant un service ou concept complexe, peut-être une publicité AI. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour offrir une narration claire et autoritaire, complétée par une approche visuelle sophistiquée de storytelling avec des coupes cinématographiques et une musique de fond inspirante pour instaurer confiance et autorité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créer des Publicités de Lancement Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires convaincantes et performantes en utilisant l'AI pour garantir que votre lancement de produit capte immédiatement l'attention.
Engager les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Générez sans effort des vidéos publicitaires engageantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux afin de maximiser la portée de votre lancement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos publicitaires ?
Le Créateur de Vidéos Publicitaires AI de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos publicitaires grâce à des outils intuitifs alimentés par l'AI et un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez exploiter divers modèles de vidéos et avatars AI pour donner rapidement vie à votre vision créative, facilitant ainsi la production de vidéos publicitaires de haute qualité.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos publicitaires de lancement engageantes ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer une vidéo publicitaire de lancement qui se démarque en intégrant des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes et des animations dynamiques. Vous pouvez facilement intégrer de la musique, générer des voix off et ajouter un appel à l'action convaincant pour promouvoir efficacement de nouveaux produits ou services.
Quel type de publicités AI puis-je générer pour les plateformes de réseaux sociaux avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de générer diverses publicités AI optimisées pour différentes plateformes de réseaux sociaux, vous aidant à développer votre entreprise. Vous pouvez créer des vidéos publicitaires percutantes à partir de texte, ajouter des sous-titres/légendes et les redimensionner facilement pour s'adapter à différents ratios d'aspect pour une portée et un engagement maximum.
Comment puis-je personnaliser mes modèles de vidéos dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser vos modèles de vidéos choisis et garantir que vos vidéos publicitaires s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque et utiliser la bibliothèque multimédia pour créer des vidéos publicitaires qui vous sont uniques.