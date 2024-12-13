Créez une Vidéo Démo Keynote en Quelques Minutes avec l'AI

Transformez facilement vos présentations en vidéos de formation et tutoriels engageants en utilisant la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous cherchez à créer une vidéo de formation de 2 minutes pour les spécialistes de la formation en entreprise qui explique des concepts complexes à l'aide de diapositives à défilement automatique et d'un ton professionnel engageant ? Développez ce contenu éducatif avec des visuels informatifs, une musique de fond entraînante et un avatar AI crédible propulsé par HeyGen pour transmettre efficacement les points d'apprentissage clés.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un tutoriel vidéo précis de 1,5 minute conçu pour les utilisateurs de logiciels cherchant des guides rapides, avec une approche visuelle lumineuse et étape par étape et un texte concis à l'écran. Transformez vos invites textuelles détaillées en contenu vidéo dynamique en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, en veillant à ce qu'une narration amicale accompagne chaque étape pour une clarté maximale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo animée engageante de 45 secondes pour les professionnels du marketing, en assurant la cohérence de la marque avec des couleurs et des polices spécifiques, pour annoncer une mise à jour de produit. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement des graphismes modernes et visuellement saisissants accompagnés d'une bande sonore accrocheuse, capturant immédiatement l'attention et transmettant le message efficacement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Démo Keynote

Transformez vos présentations statiques en vidéos démo dynamiques avec la plateforme intuitive de HeyGen. Créez facilement du contenu engageant et professionnel qui capte l'attention.

1
Step 1
Créez Votre Script Keynote
Commencez par écrire ou coller le script de votre présentation keynote. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" pour générer instantanément votre première séquence démo à partir de vos invites textuelles.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Engagé
Choisissez parmi une variété de "Modèles & scènes" pour trouver la mise en page et le style visuel parfaits pour votre démo keynote, en utilisant nos modèles vidéo Live pour garantir un aspect professionnel et soigné.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Audio
Améliorez votre démo en incorporant des "Avatars AI" pour présenter votre contenu. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et faire ressortir vos vidéos animées.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez votre "Tutoriel Vidéo" complet avec "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour vous assurer qu'il est parfaitement formaté pour toute plateforme, prêt pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Promotion des Vidéos Démo

Créez rapidement des clips vidéo courts et engageants à partir de votre démo keynote pour un partage facile sur les réseaux sociaux et autres plateformes, augmentant la visibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos sans logiciel d'animation complexe ?

HeyGen simplifie la production vidéo en convertissant des invites textuelles en vidéos professionnelles, éliminant le besoin de logiciels d'animation ou de montage vidéo traditionnels. Nos avatars AI avancés et nos capacités de texte-à-vidéo vous permettent de créer du contenu dynamique efficacement.

Puis-je personnaliser des vidéos animées avec les couleurs et polices spécifiques de ma marque en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos animées avec les couleurs et polices spécifiques de votre marque. Vous pouvez également utiliser les modèles vidéo Live et les personnaliser pour assurer la cohérence de tout votre contenu.

Quels types de contenu professionnel, comme les vidéos de formation, HeyGen peut-il m'aider à créer ?

HeyGen vous permet de créer divers contenus professionnels, y compris des vidéos de formation engageantes et des tutoriels vidéo complets, en utilisant des avatars AI et une narration vocale réaliste à partir de simples invites textuelles. Cela simplifie la production de concepts éducatifs de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités pour créer une vidéo démo keynote professionnelle ?

Absolument. HeyGen fournit des fonctionnalités parfaites pour réaliser une vidéo démo keynote, vous permettant de structurer votre contenu en scènes et d'ajouter une bande sonore professionnelle. Sa gestion robuste des scènes et la génération de sous-titres assurent un flux de présentation fluide et engageant.

