Réalisez rapidement des tutoriels vidéo captivants à partir de votre script, simplifiant des sujets complexes pour votre audience avec le texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous avez du mal à obtenir une "vidéo de haute qualité" dans vos projets de "montage vidéo" ? Créez une vidéo dynamique de 1,5 minute pour les créateurs de contenu en herbe en mettant en avant un avatar professionnel AI de HeyGen délivrant des conseils engageants, soutenus par des exemples visuellement attrayants utilisant divers modèles et scènes. La production doit adopter un style visuel et audio moderne et très soigné pour inspirer l'excellence créative et démontrer des techniques efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo "instructionnelle" informative de 2 minutes destinée aux éducateurs et formateurs, illustrant comment utiliser efficacement une application de niche, impliquant un "enregistrement d'écran" détaillé. La vidéo doit adopter un style visuel calme et autoritaire, montrant clairement l'interface du logiciel, tandis qu'une voix off générée à l'aide de la fonctionnalité Text-to-video de HeyGen fournit des explications précises. Intégrez des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Créez un "tutoriel vidéo" percutant d'une minute pour les passionnés de technologie, expliquant une fonction complexe dans un "outil avancé alimenté par l'AI". Cette vidéo nécessite un style visuel élégant et énergique, utilisant des coupes rapides et des graphiques animés, accompagnée d'une musique de fond entraînante et d'une narration claire et concise par un avatar AI. Assurez une compatibilité large des plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour un visionnage optimal sur tous les appareils.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création d'une Vidéo Tutoriel

Créez facilement des vidéos pédagogiques engageantes en utilisant des outils alimentés par l'AI, de la rédaction à l'exportation finale, guidant votre audience pas à pas vers le succès.

1
Step 1
Créez Votre Script et Storyboard
Définissez clairement le contenu de votre vidéo pédagogique. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer des scènes initiales directement à partir de votre guide écrit.
2
Step 2
Enregistrez ou Générez des Visuels
Capturez des séquences d'enregistrement d'écran pour les démonstrations de logiciels, ou utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter des informations avec un talent professionnel à l'écran.
3
Step 3
Éditez et Améliorez Votre Tutoriel
Affinez votre tutoriel vidéo en ajoutant des voix off à l'aide de la "génération de voix off" de HeyGen, et incluez des "sous-titres" pour assurer l'accessibilité et la clarté.
4
Step 4
Téléchargez et Partagez Votre Guide
Finalisez votre vidéo de haute qualité avec le "redimensionnement d'aspect-ratio et les exports" appropriés, puis téléchargez-la sur les plateformes de votre choix, comme YouTube, pour atteindre votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Tutoriels Sociaux Engagés

.

Générez rapidement des vidéos tutoriels captivantes et des clips optimisés pour les réseaux sociaux, stimulant l'engagement et partageant facilement vos guides pas à pas.

Questions Fréquemment Posées

Comment l'éditeur vidéo alimenté par l'AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pédagogiques ?

La plateforme intuitive de HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI pour simplifier l'ensemble du processus de montage vidéo pour le contenu pédagogique. Vous pouvez facilement générer une vidéo de haute qualité à partir d'un simple script, en utilisant des avatars AI et des voix off pour expliquer efficacement des guides pas à pas complexes.

Puis-je réaliser une vidéo tutoriel de haute qualité sans équipement d'enregistrement traditionnel avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de produire des vidéos tutoriels professionnelles et de haute qualité sans aucun équipement d'enregistrement traditionnel. Il vous suffit d'entrer votre texte, et nos avatars AI peuvent transmettre votre message avec des voix off naturelles, éliminant ainsi le besoin de caméras ou de microphones.

Quel rôle jouent les scripts et les modèles dans la création de tutoriels vidéo avec HeyGen ?

Les scripts sont fondamentaux pour créer des tutoriels vidéo engageants avec HeyGen, car ils alimentent directement le processus de génération de texte-à-vidéo. Nos divers modèles offrent également un point de départ structuré, servant efficacement de storyboard dynamique pour organiser votre contenu de manière efficace.

Comment HeyGen soutient-il la publication et le téléchargement de vidéos pédagogiques sur des plateformes comme YouTube ?

HeyGen garantit que vos vidéos pédagogiques sont prêtes pour le grand public en offrant des fonctionnalités telles que le redimensionnement d'aspect-ratio et des options d'exportation flexibles. Cela rend simple le téléchargement de votre contenu édité et soigné directement sur des plateformes comme YouTube, atteignant ainsi un public plus large sans effort.

