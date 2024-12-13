Créez rapidement une vidéo tutorielle de support avec l'AI
Créez rapidement des vidéos de formation complètes pour les utilisateurs finaux de votre système de support, guidant les employés à soumettre des tickets facilement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Débloquez le plein potentiel de votre système de tickets de support avec cette vidéo d'instruction concise de 60 secondes, destinée aux administrateurs IT et aux chefs d'équipe. Nous explorerons comment naviguer dans votre tableau de bord et configurer les alertes par e-mail, présenté avec un style visuel élégant et professionnel comprenant des enregistrements d'écran nets et une voix off claire et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer des explications précises et engageantes.
Rêvez-vous d'une application de support personnalisée sans avoir besoin de compétences en programmation ? Cette vidéo dynamique de 30 secondes est parfaite pour les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires non techniques, montrant à quel point il est simple de créer votre propre portail de support IT. L'approche visuelle est vibrante et valorisante, avec des coupes rapides démontrant la facilité d'utilisation, accompagnées d'une piste de fond énergique. Structurez facilement votre contenu en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen.
Assurez une formation efficace des utilisateurs finaux pour toute votre organisation avec ce guide complet de 50 secondes sur notre logiciel de support. Conçu pour tous les employés, cette vidéo clarifiera les questions courantes et les meilleures pratiques, employant un style visuel rassurant et professionnel qui équilibre des animations illustratives avec des superpositions de texte simples, complété par une génération de voix off calme et articulée. Cela garantit une compréhension maximale à travers divers styles d'apprentissage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement de formation pour les tutoriels de support.
Améliorez la compréhension et la rétention des processus de support par les utilisateurs finaux en créant des vidéos tutoriels dynamiques et engageantes alimentées par l'AI.
Échelle de création de contenu de tutoriels de support.
Produisez rapidement de nombreuses vidéos tutoriels de support pour former efficacement une large base d'utilisateurs sans ressources étendues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels de support pour mon équipe ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos tutoriels de support en convertissant des scripts en vidéos courtes engageantes avec des avatars AI et des voix off. Cela réduit considérablement le temps et les efforts traditionnellement nécessaires pour produire du contenu de formation de haute qualité pour vos employés.
Quelles fonctionnalités spécifiques de HeyGen améliorent la qualité des vidéos de formation pour les utilisateurs finaux ?
HeyGen propose des fonctionnalités telles que des avatars AI, la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, et des contrôles de branding pour améliorer les vidéos de formation des utilisateurs finaux. Vous pouvez assurer une identité visuelle cohérente à travers tous vos tutoriels de logiciel de support, facilitant la compréhension pour les utilisateurs sur la façon de soumettre un ticket.
HeyGen peut-il aider à personnaliser le contenu vidéo pour notre système de support spécifique ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser le contenu vidéo avec des contrôles de branding, y compris les logos et les couleurs, pour correspondre parfaitement à votre application de support personnalisée ou à votre application de support IT. Cela assure un aspect homogène et professionnel pour tous vos supports d'instruction.
Est-il possible de produire des vidéos courtes et engageantes pour une application de support IT sans compétences en programmation ?
Oui, HeyGen permet à quiconque de créer un portail de support IT à partir de zéro avec du contenu vidéo engageant, même sans compétences en programmation. Sa plateforme intuitive et ses modèles vous permettent de produire rapidement des vidéos courtes et professionnelles pour votre système de tickets de support, permettant une communication claire pour tous les utilisateurs.