Créez une Vidéo de Collecte de Fonds qui Augmente les Dons
Élaborez un récit émotionnel et stimulez les dons avec la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de collecte de fonds de 30 secondes conçue pour augmenter les dons pour votre dernière campagne, en présentant un appel à l'action clair. Cette vidéo est destinée à un large public de donateurs potentiels, employant un style visuel direct et énergique avec des superpositions de texte audacieuses et une bande sonore encourageante et entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message concis avec une finition professionnelle.
Produisez une vidéo de collecte de fonds de 60 secondes démontrant l'impact tangible des dons passés, visant à renforcer les relations avec les donateurs en montrant comment leurs contributions font la différence. Cette vidéo informative doit cibler les donateurs et partenaires existants, avec un style visuel chaleureux et reconnaissant, des exemples concrets et une musique de fond apaisante et pleine d'espoir. Assurez l'accessibilité en ajoutant les sous-titres/captions de HeyGen.
Concevez une vidéo engageante de 40 secondes pour raconter l'histoire de la mission de votre organisation à but non lucratif et son implication communautaire, en informant les nouveaux soutiens potentiels sur le travail crucial que vous accomplissez. Cette vidéo doit séduire un public général, en utilisant un style visuel engageant et légèrement animé avec des infographies claires et un récit amical et informatif. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour maintenir un message cohérent et clair tout au long.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos engageantes pour les campagnes sur les réseaux sociaux.
Créez rapidement du contenu vidéo partageable optimisé pour les plateformes de médias sociaux afin d'élargir votre portée de collecte de fonds.
Inspirez et motivez les donateurs avec des vidéos puissantes.
Créez des vidéos émotionnellement résonnantes qui racontent l'histoire de votre organisation, inspirant la générosité et stimulant les dons.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes avec un impact émotionnel ?
HeyGen vous permet de créer une vidéo de collecte de fonds qui résonne en transformant votre script en vidéo avec des avatars AI et des voix off réalistes, créant un récit émotionnel fort. Cette capacité innovante de texte-à-vidéo garantit que votre narration a un impact émotionnel maximal sans production vidéo complexe.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ?
HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités conçues pour simplifier la production vidéo, y compris des outils d'édition intuitifs par glisser-déposer, une riche bibliothèque multimédia avec des médias de stock, et des modèles personnalisables. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et générer des voix off, rendant la création de vidéos de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif efficace et professionnelle.
Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de collecte de fonds avec HeyGen pour répondre aux besoins spécifiques de mon organisation à but non lucratif ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue des modèles de vidéos de collecte de fonds, vous permettant d'intégrer les éléments de marque de votre organisation à but non lucratif comme les logos et les couleurs spécifiques. Vous pouvez également personnaliser les scènes et les avatars AI pour créer une vidéo de remerciement unique et percutante ou une campagne de collecte de fonds générale.
HeyGen prend-il en charge la narration diversifiée pour les vidéos de collecte de fonds sur les plateformes de médias sociaux ?
Oui, HeyGen est idéal pour créer du contenu vidéo polyvalent pour les plateformes de médias sociaux. Avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et une gamme d'options de narration vidéo, vous pouvez efficacement stimuler les dons en racontant votre histoire unique et en montrant votre impact à divers publics à travers des publicités vidéo et le marketing sur les réseaux sociaux.