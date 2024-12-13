créez une vidéo tutoriel FreshBooks avec facilité grâce à l'AI

Boostez l'engagement des utilisateurs avec vos tutoriels FreshBooks en exploitant le texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu fluide et un suivi des dépenses clair.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 1,5 minute conçu pour les utilisateurs existants de FreshBooks visant à rationaliser leurs interactions avec les clients, démontrant comment "gérer les clients et envoyer des factures dans FreshBooks" efficacement et montrant la facilité de "Comment créer une facture" avec des "paiements en ligne" intégrés. La vidéo doit présenter une présentation visuelle professionnelle et élégante, avec un avatar AI informatif délivrant le récit en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script.
Exemple de Prompt 2
Créez un guide complet de 2 minutes pour les chefs de projet et les consultants, détaillant les fonctionnalités robustes pour le "suivi des dépenses", le "suivi du temps" et la gestion simplifiée de la "paie" dans FreshBooks. La vidéo doit employer un style visuel dynamique avec des captures d'écran mises en évidence et des sous-titres clairs pour renforcer les informations clés, soutenue par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour le contexte et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de conseil rapide de 45 secondes, parfaite pour les propriétaires de petites entreprises déjà familiers avec les bases de FreshBooks, sur la façon de personnaliser leur facturation pour une identité de marque unique, rendant leur expérience "vidéo tutoriel FreshBooks" plus personnalisée. Cette présentation visuelle engageante et rapide doit utiliser divers modèles et scènes pour montrer efficacement les différentes options de personnalisation, complétée par une voix off énergique.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer une vidéo tutoriel FreshBooks

Apprenez à produire sans effort des vidéos tutoriels FreshBooks claires et professionnelles qui éduquent votre audience et simplifient votre processus d'instruction.

1
Step 1
Créez votre script et choisissez votre avatar
Commencez par rédiger un script concis pour votre tutoriel FreshBooks. Ensuite, sélectionnez un **avatar AI** approprié dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour être votre présentateur à l'écran. Cela pose les bases de votre vidéo engageante.
2
Step 2
Personnalisez vos scènes de tutoriel
Utilisez les **modèles et scènes** de HeyGen pour concevoir la mise en page visuelle de votre vidéo. Intégrez vos enregistrements d'écran FreshBooks et appliquez les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour un look cohérent.
3
Step 3
Générez la voix off et les sous-titres
Collez votre script dans HeyGen pour générer automatiquement une **voix off** au son naturel. Améliorez l'accessibilité en générant également des sous-titres précis pour votre guide FreshBooks.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Une fois votre tutoriel FreshBooks terminé, utilisez les options de **redimensionnement d'aspect et d'exportation** de HeyGen pour finaliser votre vidéo. Téléchargez-la dans divers formats et résolutions, prête à être partagée avec votre audience.

Produire des tutoriels sociaux rapides

.

Créez rapidement des vidéos "comment faire" FreshBooks concises optimisées pour les plateformes de médias sociaux pour informer et attirer les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement une vidéo tutoriel FreshBooks ?

HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo tutoriel FreshBooks en convertissant directement votre script en vidéo engageante avec des avatars AI et des voix off professionnelles. Vous pouvez illustrer efficacement comment utiliser FreshBooks pour des tâches comme la facturation ou le suivi des dépenses.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes tutoriels FreshBooks ?

HeyGen propose des contrôles de marque étendus pour personnaliser vos tutoriels FreshBooks, vous permettant d'ajouter des logos et des couleurs de marque. Cela vous aide à démontrer efficacement comment configurer votre entreprise dans FreshBooks ou gérer les clients avec un look professionnel.

Puis-je démontrer des fonctionnalités spécifiques de FreshBooks comme la facturation en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen rend simple la création de vidéos étape par étape sur des fonctionnalités spécifiques de FreshBooks, telles que comment créer une facture ou gérer les paiements en ligne. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo pour expliquer clairement chaque étape dans votre vidéo tutoriel FreshBooks.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire plusieurs tutoriels FreshBooks ?

La plateforme efficace de HeyGen, avec des fonctionnalités comme les modèles et la génération rapide de texte-à-vidéo, est parfaite pour produire une série de tutoriels FreshBooks. Générez facilement des vidéos couvrant divers sujets comme le suivi du temps ou la paie pour un guidage utilisateur complet.

