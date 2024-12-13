HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque tout au long de votre "série de vidéos sur la sécurité alimentaire" grâce à des "contrôles de branding" dédiés. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise, et utiliser des "modèles et scènes" cohérents pour assurer un aspect uniforme et professionnel. Cela renforce le message de votre organisation dans chaque aspect de vos communications sur la "sécurité alimentaire".