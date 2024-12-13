Créer une Vidéo Démo Figma en Quelques Minutes
Produisez des vidéos de démonstration courtes et percutantes pour vos prototypes Figma avec des avatars AI et un guide simple étape par étape.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes pour les utilisateurs de Figma, illustrant comment intégrer "des vidéos dans les prototypes" pour améliorer l'interactivité. Le style visuel doit être épuré et détaillé, avec des enregistrements d'écran clairs de l'interface Figma, accompagnés d'une voix off calme et instructive. Mettez en avant les fonctionnalités "Génération de voix off" et "Sous-titres/captions" de HeyGen pour garantir clarté et accessibilité, guidant les spectateurs sur la manière de "prototyper avec vidéo" pour des expériences utilisateur convaincantes.
Développez une vidéo promotionnelle professionnelle de 60 secondes présentant un nouveau plugin Figma hypothétique conçu pour simplifier la création de "vidéos de démonstration". Cette vidéo s'adresse aux utilisateurs avancés de Figma et aux développeurs de plugins, adoptant un style visuel élégant et énergique avec une musique de fond contemporaine et des graphismes 3D subtils. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour construire rapidement des récits visuels convaincants et incorporez des "avatars AI" pour présenter les avantages du plugin, démontrant finalement la facilité de création de contenu percutant "en utilisant Figma".
Concevez une vidéo didactique amicale de 30 secondes pour les jeunes designers UI/UX et les étudiants, offrant les meilleures pratiques sur "comment créer" des ressources vidéo optimisées dans Figma pour une utilisation ultérieure dans HeyGen. Le style visuel et audio doit être lumineux, engageant, et comporter une voix off claire et amicale guidant les utilisateurs tout au long du processus. Mettez l'accent sur la façon dont la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen peut compléter les ressources personnalisées et présentez le "Redimensionnement & exportation des proportions" pour une intégration parfaite, simplifiant le processus de préparation du contenu vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Démos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez et partagez rapidement des vidéos de démonstration courtes et percutantes pour les plateformes sociales, mettant efficacement en valeur vos prototypes Figma à un public plus large.
Améliorez la Formation Produit.
Produisez des vidéos de démonstration claires et concises pour des guides et tutoriels étape par étape, améliorant la compréhension et la rétention des fonctionnalités et flux de travail Figma par les utilisateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo démo Figma efficacement ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de démonstration courtes et professionnelles pour Figma en transformant votre script en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off naturelles, simplifiant ainsi votre processus créatif.
Quel est le guide étape par étape pour créer des vidéos de démonstration courtes avec HeyGen ?
Pour créer des vidéos de démonstration courtes avec HeyGen, il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, de sélectionner une voix, et HeyGen générera votre vidéo. Vous pouvez ensuite l'améliorer avec des contrôles de marque avant de l'exporter pour votre prototype Figma.
Puis-je éditer et personnaliser mes vidéos de démonstration en utilisant les outils de HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des outils puissants pour éditer et personnaliser vos vidéos de démonstration. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, utiliser divers modèles et scènes, et ajuster les proportions pour s'adapter parfaitement aux exigences vidéo de votre prototype.
Comment les fonctionnalités de HeyGen améliorent-elles la création de vidéos démo Figma pour les prototypes ?
Les capacités de HeyGen améliorent considérablement la création de vidéos démo Figma en vous permettant de générer facilement des vidéos de haute qualité au format MP4 avec des avatars AI et des voix off. Cela rend vos vidéos dans les prototypes plus interactives et professionnelles.