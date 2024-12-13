Créer une Vidéo de Présentation de Fonctionnalité

Stimulez l'engagement client et expliquez les produits efficacement avec des modèles et scènes prêts à l'emploi.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de produit engageante de 30 secondes ciblant les entrepreneurs créatifs et les marketeurs digitaux, en utilisant une esthétique visuelle vibrante et inspirante et une musique de fond entraînante. Mettez en avant la facilité de personnalisation du contenu en exploitant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement des visuels époustouflants qui résonnent avec un public créatif.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel concis de 60 secondes et une vidéo d'intégration pour les nouveaux utilisateurs, les guidant à travers le processus de configuration initiale avec un ton amical et instructif et des animations claires étape par étape. Mettez l'accent sur l'accessibilité utilisateur en incorporant des sous-titres automatiques générés par HeyGen, rendant l'expérience d'apprentissage inclusive et facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de lancement de produit dynamique de 45 secondes destinée aux clients existants et aux passionnés de technologie, annonçant un nouveau module significatif avec un style visuel à la pointe et une bande sonore excitante et énergique. Démontrez l'impact de la nouvelle fonctionnalité en générant des dialogues directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, assurant une annonce soignée et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Présentation de Fonctionnalité

Mettez clairement en valeur la valeur de votre produit et engagez votre audience avec une vidéo de présentation de fonctionnalité professionnelle, conçue pour mettre en avant les avantages clés et favoriser la compréhension.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Définissez les caractéristiques et avantages clés que vous souhaitez mettre en avant. Utilisez notre capacité de texte-à-vidéo alimentée par AI pour générer le contenu vidéo initial.
2
Step 2
Enregistrez Votre Démonstration de Produit
Capturez votre écran et votre caméra simultanément pour montrer votre fonctionnalité en action. Assurez-vous que votre démonstration est claire et concise, en vous concentrant sur l'interaction utilisateur.
3
Step 3
Personnalisez avec des Éléments de Marque
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en appliquant votre logo et vos couleurs de marque. Nos contrôles de marque assurent la cohérence à travers toutes vos vidéos de produit.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre fichier MP4 final en haute résolution optimisé pour diverses plateformes. Partagez facilement votre vidéo de présentation de fonctionnalité convaincante avec votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration

Améliorez les présentations de produit et les modules de formation avec des vidéos de présentation de fonctionnalité dynamiques alimentées par AI, améliorant la compréhension et la rétention des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de produit convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de produit d'apparence professionnelle avec des avatars AI, du texte-à-vidéo, et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Vous pouvez facilement mettre en avant les caractéristiques clés et les avantages, améliorant l'engagement client et la génération de leads.

Puis-je générer des vidéos explicatives animées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos explicatives animées et des vidéos de démonstration de produit. Utilisez son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses outils vidéo AI pour créer un contenu engageant qui simplifie les concepts complexes pour votre audience.

Quelles options de personnalisation de marque sont disponibles pour mes vidéos de produit ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos vidéos de produit. Vous pouvez facilement ajouter votre logo et vos couleurs de marque, assurant la cohérence et renforçant votre identité de marque à travers toutes vos vidéos promotionnelles.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de présentation de fonctionnalité ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de présentation de fonctionnalité avec son enregistreur d'écran et de caméra, combiné avec des capacités de voix off AI et de générateur de sous-titres. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos professionnelles de haute qualité pour les lancements et mises à jour de produits.

