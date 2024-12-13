HeyGen offre une génération de vidéos de bout en bout, permettant aux utilisateurs de passer d'un script de conformité à une vidéo complète avec des avatars AI, une génération de voix off, et même un support de bibliothèque de médias/stock. Vous pouvez ensuite exporter vos vidéos de conformité FDA dans le format approprié, complètes avec des sous-titres et un redimensionnement du format d'image.