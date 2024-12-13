Créez une Vidéo Publicitaire Facebook en Quelques Minutes avec l'IA

Créez facilement des publicités vidéo Facebook à fort taux de conversion en utilisant des outils alimentés par l'IA. Transformez vos scripts en vidéos dynamiques grâce à une génération de texte en vidéo fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo publicitaire soignée de 45 secondes pour les agences de marketing, démontrant comment elles peuvent créer des publicités vidéo Facebook hautement personnalisées et évolutives. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle professionnelle et épurée, en utilisant les "AI avatars" de HeyGen pour présenter des études de cas ou des témoignages, avec leur fonctionnalité "Voiceover generation" assurant une narration claire et articulée pour transmettre confiance et expertise.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une publicité captivante de 60 secondes pour les marques de commerce électronique lançant de nouveaux produits, conçue pour réaliser une vidéo publicitaire Facebook qui raconte une histoire convaincante. Le style visuel et audio doit être engageant et axé sur la narration, mettant en valeur les caractéristiques du produit avec des transitions fluides et complétées par des "Sous-titres/captions" dynamiques pour souligner les points de vente clés, le tout produit efficacement grâce à la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux entrepreneurs individuels qui ont besoin d'un "AI Facebook Video Ads Maker" pour produire des publicités de haute qualité à moindre coût. Cette publicité doit avoir un style visuel énergique, en utilisant la "Media library/stock support" de HeyGen pour un contenu visuellement riche, avec des coupes rapides et des superpositions de texte percutantes, et en utilisant le "Aspect-ratio resizing & exports" pour garantir un rendu optimal sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Publicitaire Facebook

Créez des vidéos publicitaires Facebook percutantes sans effort avec des outils alimentés par l'IA, des modèles dynamiques et une personnalisation facile pour captiver votre audience.

Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Sélectionnez parmi des modèles de vidéos conçus par des professionnels ou générez une vidéo directement à partir de votre script en utilisant notre fonctionnalité "Text-to-video from script". Cela établit rapidement la base de votre publicité.
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre publicité en intégrant les éléments de votre Kit de Marque, en téléchargeant des médias depuis notre "Media library/stock support", et en ajoutant du texte dynamique. Améliorez votre message avec des visuels personnalisés.
Step 3
Ajoutez des Avatars et Voix Off AI
Donnez vie à votre message avec des "AI avatars" expressifs et générez des voix off convaincantes pour engager directement les spectateurs. Cela ajoute une touche professionnelle et humaine à votre publicité.
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo, en vous assurant qu'elle est optimisée pour divers emplacements publicitaires Facebook. Utilisez le "Aspect-ratio resizing & exports" pour obtenir le format parfait, puis téléchargez votre publicité prête pour Meta Ads Manager.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Transformez des témoignages en publicités vidéo convaincantes alimentées par l'IA pour renforcer la confiance et persuader les clients potentiels avec des récits de succès authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des publicités vidéo Facebook engageantes ?

HeyGen propose des modèles de vidéos conçus par des professionnels et un éditeur par glisser-déposer, vous permettant de personnaliser facilement les modèles avec des animations dynamiques pour créer une vidéo publicitaire Facebook qui capte l'attention. Vous pouvez générer rapidement du contenu de haute qualité, accélérant ainsi votre processus créatif.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos publicitaires Facebook ?

Le AI Facebook Video Ads Maker de HeyGen inclut des outils avancés alimentés par l'IA tels que les AI Avatars & Actors pour présenter votre message. Vous pouvez également générer des voix off naturelles directement à partir de scripts, simplifiant ainsi la production de vos publicités vidéo.

Est-il facile de personnaliser les publicités vidéo Facebook avec les fonctionnalités de HeyGen ?

Oui, HeyGen facilite la personnalisation de vos publicités vidéo Facebook grâce à des outils d'édition intuitifs et un éditeur par glisser-déposer. Vous pouvez facilement appliquer votre Kit de Marque aux modèles, garantissant que vos publicités s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise.

HeyGen prend-il en charge l'optimisation des vidéos publicitaires Facebook pour différentes plateformes et ratios d'aspect ?

Absolument, HeyGen vous permet de redimensionner et d'exporter facilement vos vidéos publicitaires Facebook dans divers ratios d'aspect adaptés à différents emplacements au sein de Meta Ads Manager. Cela garantit que votre contenu a un aspect professionnel et est optimisé sur tous les canaux.

