Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo tutorielle complète de 1,5 minute spécifiquement pour les employés souvent impliqués dans le processus de remboursement, détaillant chaque étape de la soumission à l'approbation. L'esthétique visuelle doit être épurée et procédurale, utilisant des graphiques animés à l'écran et un texte-à-vidéo clair à partir du script pour expliquer les détails complexes, accompagné d'une voix calme et informative. Cela clarifiera l'ensemble du processus de remboursement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative interactive de 2 minutes sur la gestion des dépenses, ciblant tout le personnel, en se concentrant sur les pièges courants et les meilleures pratiques pour assurer la conformité avec les directives de dépenses de l'entreprise. La présentation visuelle doit être dynamique et basée sur des scénarios, utilisant divers modèles et scènes pour illustrer différentes situations et comportant une voix off professionnelle. Cette vidéo vise à renforcer l'application correcte de la politique de dépenses.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise d'une minute servant de guide de référence rapide pour les chefs d'équipe et les employés ayant besoin de rappels rapides sur les catégories de dépenses critiques et les hiérarchies d'approbation. Le style visuel doit être net et de type infographique, utilisant un riche support de bibliothèque de médias/stock pour des visuels percutants, complété par une voix off dynamique et directe. Cette vidéo efficace améliorera l'efficacité globale de la gestion des dépenses.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo de Formation sur la Politique de Dépenses

Créez rapidement des vidéos de formation claires et engageantes sur les politiques de dépenses de votre entreprise et le processus de remboursement avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Détaillez votre politique de dépenses et le processus de remboursement. Entrez votre texte préparé dans HeyGen, en utilisant sa fonctionnalité de texte-à-vidéo pour synchroniser automatiquement votre contenu dans une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour présenter votre politique, assurant une présence à l'écran professionnelle et engageante qui résonne avec votre public.
3
Step 3
Ajoutez Voix Off et Branding
Générez des voix off naturelles avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, donnant vie à votre script avec une narration professionnelle. Incorporez vos éléments de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Avant de finaliser, ajoutez des sous-titres complets pour l'accessibilité et une communication claire. Ensuite, exportez simplement votre vidéo de formation terminée dans le format de votre choix, prête à être distribuée.

Simplifiez les Détails Complexes de la Politique

Décomposez les politiques de dépenses complexes et les processus de remboursement en contenu vidéo facilement compréhensible pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de formation engageante sur la politique de dépenses ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation professionnelles pour votre politique de dépenses en transformant votre script vidéo en contenu captivant. Vous pouvez exploiter notre plateforme intuitive, complète avec des modèles et des scènes personnalisables, pour produire rapidement une vidéo explicative sur la gestion des dépenses.

Quel rôle jouent les avatars AI dans les vidéos de formation de HeyGen ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen agissent comme vos présentateurs virtuels, délivrant le contenu de formation pour votre politique de dépenses avec une génération de voix off naturelle. Cela permet de créer des vidéos tutoriels très engageantes et personnalisées sans avoir besoin de tournage traditionnel.

Est-il possible de générer rapidement une vidéo détaillée sur le processus de remboursement avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est une solution logicielle en ligne efficace conçue pour la création rapide de vidéos. Il vous suffit d'entrer votre texte, et les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen généreront automatiquement une vidéo professionnelle, avec sous-titres, idéale pour expliquer votre processus de remboursement en quelques minutes.

HeyGen prend-il en charge les visuels et le branding personnalisés pour mes vidéos de formation d'entreprise ?

Absolument, HeyGen vous permet d'incorporer vos visuels et votre branding spécifiques, y compris les logos et les couleurs de l'entreprise, dans vos vidéos de formation. Cela garantit que chaque vidéo sur la politique de dépenses s'aligne parfaitement avec votre identité et votre message d'entreprise.

