Avec HeyGen, vous pouvez maintenir un branding professionnel cohérent sur tous vos guides de service de véhicules électriques. Exploitez les contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, et accédez à une bibliothèque de médias pour améliorer vos ressources de réparation en ligne, offrant un contenu vidéo de haute qualité pour les véhicules électriques.