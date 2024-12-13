Créez une Vidéo de Formation ESG Facilement avec l'AI
Transformez des scripts ESG complexes en leçons vidéo engageantes pour la conformité mondiale et la compréhension des employés avec le texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour un public mondial nécessitant des mises à jour rapides sur l'aspect social de l'ESG, concevez un module de micro-apprentissage dynamique de 45 secondes. Cette vidéo doit présenter un contenu concis et engageant avec des visuels et un audio clairs et amicaux, générés rapidement à l'aide de la fonction texte-à-vidéo de HeyGen pour assurer une résonance universelle.
Une vidéo de formation essentielle de 90 secondes sur le reporting et la conformité ESG est requise pour les gestionnaires et les responsables de la conformité. Pour garantir une compréhension et une adhésion maximales parmi les membres d'équipes diversifiées, cette présentation visuelle autoritaire et accessible doit utiliser la fonction de sous-titres/captions de HeyGen.
Imaginez devoir créer rapidement une vidéo de formation ESG complète de 2 minutes qui s'adapte à divers départements internes. Concevez un contenu éducatif engageant et adaptable pour les départements RH et formation, en utilisant divers modèles de vidéo pour une esthétique moderne, et en utilisant la génération de voix off professionnelle de HeyGen pour un audio de haute qualité tout au long du contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez les connaissances et la rétention des employés sur les principes ESG en livrant des vidéos de formation hautement engageantes et mémorables.
Créez des Cours d'Apprentissage ESG Évolutifs.
Étendez votre portée et livrez une formation ESG complète à un public mondial efficacement avec la création de contenu alimentée par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos de formation ESG ?
HeyGen utilise la génération de texte-à-vidéo alimentée par l'AI et des avatars AI avancés pour simplifier la production de vidéos de formation ESG. Ce puissant générateur de vidéos AI transforme les scripts en contenu engageant avec des voix off multilingues et des sous-titres/captions, rendant les aspects techniques complexes accessibles aux créateurs.
Puis-je personnaliser les vidéos de formation ESG pour des besoins spécifiques de marque et de contenu ?
Absolument. HeyGen propose divers modèles de vidéo et des scènes personnalisables, vous permettant d'adapter précisément vos vidéos de formation ESG. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, y compris des logos et des couleurs, pour garantir que votre contenu s'aligne parfaitement avec votre stratégie de communication d'entreprise et maintient la cohérence de la marque.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution efficace pour générer des modules de micro-apprentissage ESG ?
Le générateur de texte-à-vidéo alimenté par l'AI de HeyGen transforme rapidement les scripts écrits en modules de micro-apprentissage ESG dynamiques, augmentant considérablement l'efficacité. Cette capacité accélère la création de contenu pour l'engagement des employés et la formation à la conformité, en livrant un contenu engageant sans temps de production étendus.
Comment HeyGen peut-il soutenir la création de formations ESG pour un public mondial ?
HeyGen vous permet d'atteindre un public mondial avec un support complet pour les voix off multilingues et les sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos vidéos de formation ESG sont accessibles et facilement comprises dans différentes régions, améliorant l'efficacité de la communication d'entreprise et de la formation à la conformité dans le monde entier.