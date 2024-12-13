Créez une Vidéo de Formation Epic qui Engage et Éduque
Transformez votre e-Learning avec des vidéos de formation engageantes. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour produire rapidement du contenu didactique.
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes offrant des astuces et conseils rapides pour les utilisateurs cliniques expérimentés afin d'optimiser leurs tâches quotidiennes sur Epic. Cette formation engageante utilisera la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des visuels vibrants et une génération de voix off motivante pour mettre en avant des raccourcis et des meilleures pratiques qui font gagner du temps.
Produisez une vidéo didactique complète de 2 minutes pour tous les professionnels de santé sur le maintien de la documentation conforme à la HIPAA dans Epic. Ce guide clair et étape par étape, enrichi par les modèles et scènes de HeyGen et soutenu par des sous-titres/captions précis, renforcera les protocoles de sécurité critiques de manière calme et autoritaire.
Concevez une vidéo moderne de 45 secondes démontrant comment les médecins et les fournisseurs de soins avancés peuvent personnaliser et utiliser efficacement les SmartSets dans Epic pour rationaliser la saisie des commandes, favorisant un environnement d'apprentissage plus efficace. En utilisant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect, cette vidéo propre et informative présentera des enregistrements d'écran clairs avec une voix amicale.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Augmentez la participation des stagiaires et la rétention des connaissances avec des vidéos didactiques dynamiques et alimentées par l'AI pour tous les besoins de formation.
Élargissez la Formation et la Portée.
Produisez efficacement un plus grand volume de contenu de formation, étendant votre portée à un public plus large de stagiaires à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation Epic efficaces ?
HeyGen vous permet de créer des "vidéos de formation Epic" captivantes de manière efficace en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, garantissant une "formation engageante" pour les "utilisateurs cliniques" et le "personnel clinique".
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire rapidement des supports de formation Epic ?
HeyGen simplifie la création de "supports de formation Epic" avec sa fonctionnalité de texte à vidéo, vous permettant de développer rapidement des "vidéos didactiques courtes et efficaces" pour des "astuces et conseils rapides" sans production complexe.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos didactiques accessibles pour le personnel clinique ?
Oui, HeyGen soutient la création de "vidéos didactiques" accessibles pour le "personnel clinique" en offrant des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off diversifiée, améliorant l'ensemble de "l'environnement d'apprentissage" pour tous les utilisateurs, y compris les "médecins" et autres personnels de santé.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation Epic ?
HeyGen permet une personnalisation complète des "vidéos de formation Epic" grâce à des contrôles de marque robustes comme les logos et les couleurs, ainsi qu'un accès à une bibliothèque multimédia complète et divers modèles et scènes pour maintenir des visuels organisationnels cohérents.