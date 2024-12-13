Créez une Vidéo de Formation Epic qui Engage et Éduque

Transformez votre e-Learning avec des vidéos de formation engageantes. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour produire rapidement du contenu didactique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes offrant des astuces et conseils rapides pour les utilisateurs cliniques expérimentés afin d'optimiser leurs tâches quotidiennes sur Epic. Cette formation engageante utilisera la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des visuels vibrants et une génération de voix off motivante pour mettre en avant des raccourcis et des meilleures pratiques qui font gagner du temps.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique complète de 2 minutes pour tous les professionnels de santé sur le maintien de la documentation conforme à la HIPAA dans Epic. Ce guide clair et étape par étape, enrichi par les modèles et scènes de HeyGen et soutenu par des sous-titres/captions précis, renforcera les protocoles de sécurité critiques de manière calme et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo moderne de 45 secondes démontrant comment les médecins et les fournisseurs de soins avancés peuvent personnaliser et utiliser efficacement les SmartSets dans Epic pour rationaliser la saisie des commandes, favorisant un environnement d'apprentissage plus efficace. En utilisant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect, cette vidéo propre et informative présentera des enregistrements d'écran clairs avec une voix amicale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Formation Epic

Rationalisez la formation Epic pour le personnel clinique avec des vidéos didactiques engageantes et précises, améliorant l'apprentissage et l'efficacité de manière amicale et professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script et Plan
Définissez votre processus Epic, identifiez les flux de travail clés et rédigez un script clair et concis. Cela prépare votre contenu pour une conversion fluide en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et le Talent Vocal
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou générez une voix off personnalisée pour présenter efficacement votre contenu de formation Epic, assurant une livraison engageante et professionnelle pour les utilisateurs cliniques.
3
Step 3
Ajoutez des Spécificités Epic et de la Marque
Incorporez des captures d'écran ou enregistrements d'écran Epic précis pour illustrer vos points. Appliquez les contrôles de marque de votre organisation comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes pour vos supports de formation Epic.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez des sous-titres/captions précis pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les apprenants. Enfin, exportez votre vidéo de formation Epic terminée dans le format et le rapport d'aspect souhaités pour une distribution facile à votre personnel clinique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Médicale Complexe

Communiquez clairement des concepts de santé complexes, améliorant la compréhension du personnel clinique et les résultats des soins aux patients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation Epic efficaces ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos de formation Epic" captivantes de manière efficace en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, garantissant une "formation engageante" pour les "utilisateurs cliniques" et le "personnel clinique".

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire rapidement des supports de formation Epic ?

HeyGen simplifie la création de "supports de formation Epic" avec sa fonctionnalité de texte à vidéo, vous permettant de développer rapidement des "vidéos didactiques courtes et efficaces" pour des "astuces et conseils rapides" sans production complexe.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos didactiques accessibles pour le personnel clinique ?

Oui, HeyGen soutient la création de "vidéos didactiques" accessibles pour le "personnel clinique" en offrant des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off diversifiée, améliorant l'ensemble de "l'environnement d'apprentissage" pour tous les utilisateurs, y compris les "médecins" et autres personnels de santé.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation Epic ?

HeyGen permet une personnalisation complète des "vidéos de formation Epic" grâce à des contrôles de marque robustes comme les logos et les couleurs, ainsi qu'un accès à une bibliothèque multimédia complète et divers modèles et scènes pour maintenir des visuels organisationnels cohérents.

