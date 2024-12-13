créer une vidéo de formation en santé environnementale avec AI

Créez des vidéos de formation captivantes en santé environnementale et sécurité en utilisant des avatars AI pour une diffusion engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de sécurité au travail de 2 minutes mettant l'accent sur les procédures de réponse d'urgence pour tous les employés, en utilisant une approche visuelle basée sur des scénarios engageants avec une musique de fond entraînante et urgente. Transformez votre script de formation directement en une vidéo dynamique en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation à la sécurité alimentaire d'une minute pour le personnel de restaurant, en employant un style visuel propre et instructif avec des démonstrations claires et une voix off amicale et encourageante. Assurez l'accessibilité pour les apprenants diversifiés en utilisant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation à la communication des dangers de 75 secondes ciblant les travailleurs industriels, avec un style visuel sérieux et technique incorporant des séquences réalistes de lieux de travail et une voix off directe et sans détour. Améliorez la compréhension visuelle en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo de formation en santé environnementale

Produisez rapidement des vidéos de formation professionnelle en santé environnementale avec des outils alimentés par AI, assurant une communication claire et un apprentissage engageant.

1
Step 1
Sélectionnez votre avatar AI et planifiez
Commencez par choisir un avatar AI approprié pour représenter votre expert en santé environnementale. Planifiez les sujets clés de votre vidéo de formation en santé environnementale pour structurer efficacement votre contenu.
2
Step 2
Créez votre script de formation
Développez un script concis et précis pour votre contenu en santé environnementale. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer automatiquement des voix off pour chaque section, assurant une narration professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo de formation en santé environnementale avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias de HeyGen. Appliquez le branding de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, et assurez l'accessibilité avec des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Revoyez votre vidéo de formation en santé environnementale complète pour en vérifier l'exactitude et la clarté. Ensuite, choisissez le format d'aspect souhaité et exportez votre vidéo de haute qualité pour distribution, rendant votre formation accessible à tous.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les sujets complexes de EH&S

Décomposez les concepts complexes de santé environnementale et les protocoles de sécurité en leçons vidéo faciles à comprendre pour des résultats éducatifs clairs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le développement de vidéos de formation technique en santé environnementale et sécurité ?

HeyGen simplifie le développement de "formations techniques" complexes en convertissant des scripts en vidéos de "santé environnementale et sécurité" à l'aide d'avatars AI et de la technologie "texte-à-vidéo". Cela rend la création de "formations de sécurité" en "cours en ligne" engageantes, efficace et évolutive.

Quelles options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour créer des formations de sécurité au travail de marque ?

HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise directement dans les "vidéos de formation" pour un message de "sécurité au travail" cohérent. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias et ses modèles pour personnaliser davantage votre contenu.

HeyGen prend-il en charge la création de formations détaillées sur la communication des dangers ou les agents pathogènes transmissibles par le sang ?

Absolument, HeyGen est bien équipé pour produire des vidéos de "formation à la communication des dangers" et de "formation sur les agents pathogènes transmissibles par le sang" détaillées. Sa fonctionnalité "texte-à-vidéo" et ses "avatars AI" permettent une communication claire des informations critiques sur des sujets comme la "sécurité en laboratoire" et les procédures de "réponse d'urgence".

Comment HeyGen accélère-t-il la production de divers matériels de formation à la sécurité pour une organisation ?

HeyGen accélère considérablement la production de "formations de sécurité" grâce à sa plateforme alimentée par AI, vous permettant de générer rapidement plusieurs "vidéos de formation" à partir de scripts. Cette efficacité est inestimable pour créer divers "cours en ligne" couvrant des sujets complets de "santé environnementale".

