Créer une Vidéo de Formation EMR : Rapide, Facile et Conforme
Rationalisez la formation EMR pour les prestataires et assurez la conformité HIPAA en transformant vos scripts en vidéos engageantes à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes ciblant le personnel médical existant pour un rappel sur les flux de travail efficaces de planification des rendez-vous dans le logiciel EMR. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et professionnel avec des captures d'écran étape par étape et une voix d'instruction calme et claire. Assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pendant toute la durée.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour tout le personnel des cabinets médicaux, soulignant l'importance cruciale de la conformité HIPAA lors de la gestion des dossiers médicaux électroniques. Le style visuel doit être sérieux mais informatif, utilisant des graphiques élégants et une voix confiante et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour garantir un message précis et cohérent dans toutes les versions.
Créez une vidéo 'astuce rapide' dynamique de 45 secondes pour les super-utilisateurs EMR et le personnel de support IT, présentant des fonctionnalités avancées ou démontrant où trouver des ressources en ligne pour des problèmes complexes. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et des démonstrations à l'écran, accompagnées d'une voix off compétente et efficace. Améliorez le récit visuel en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des visuels complémentaires pertinents.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement de la Formation EMR.
Améliorez la formation EMR avec des vidéos alimentées par l'AI, conduisant à un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances pour le personnel médical.
Élargissez les Programmes de Formation EMR.
Produisez efficacement de nombreux cours de formation EMR pour éduquer un public plus large de professionnels de la santé et de cabinets médicaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation EMR ?
HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de formation EMR en transformant les scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI. Notre plateforme intuitive et nos modèles de soins de santé EMR aident à accélérer la production de vos vidéos.
Puis-je personnaliser les vidéos de formation pour des flux de travail EMR spécifiques ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des modèles personnalisables, vous permettant d'adapter précisément votre vidéo de formation à des flux de travail EMR spécifiques. Vous pouvez facilement intégrer votre marque, vos médias et vos voix off pour une expérience personnalisée.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un contenu de formation EMR efficace ?
HeyGen propose la génération de texte-à-vidéo et de voix off alimentée par l'AI, permettant une production rapide de formations EMR complètes. Cela garantit des vidéos de formation cohérentes et de haute qualité qui transmettent efficacement les informations essentielles.
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils les vidéos de formation EMR ?
Les avatars AI de HeyGen fournissent un présentateur cohérent et engageant pour vos vidéos de formation EMR, rendant les informations complexes comme la gestion des données des patients plus accessibles. Cela améliore la compréhension pour les prestataires et soutient des ressources en ligne efficaces.