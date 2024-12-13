Comment créer facilement une vidéo de formation EHR
Rationalisez la production de vos vidéos de formation EHR avec une conversion efficace de texte en vidéo à partir de script, créant un contenu de micro-apprentissage engageant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de micro-apprentissage de 2 minutes pour le personnel administratif, axée sur le processus étape par étape de la planification efficace des rendez-vous au sein de la plateforme EHR. Le style visuel doit être épuré, avec des enregistrements d'écran, accompagné d'une bande sonore encourageante et dynamique, et inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la rétention.
Développez une vidéo concise de 60 secondes ciblant les prescripteurs, expliquant le flux de travail optimisé pour les demandes d'eRx et de renouvellement. Employez un style visuel professionnel avec du texte dynamique à l'écran et une musique de fond apaisante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide et un support de bibliothèque/médias pour des images médicales pertinentes.
Concevez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour introduire les patients aux fonctionnalités du portail patient, en soulignant les principaux avantages comme l'accès aux services de télésanté. L'approche visuelle doit être simple, utilisant des animations faciles à comprendre et une voix amicale, optimisée pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez vos cours de formation EHR.
Développez et distribuez efficacement un plus grand nombre de cours de formation EHR pour éduquer davantage de professionnels de la santé à l'échelle mondiale.
Clarifiez les processus EHR complexes.
Transformez les flux de travail complexes du système EHR en vidéos de formation faciles à comprendre, améliorant considérablement l'éducation en santé.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation EHR ?
HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de formation EHR en permettant aux utilisateurs de générer du contenu de haute qualité directement à partir de scripts textuels en utilisant des avatars AI et une génération avancée de voix off. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la production vidéo.
HeyGen prend-il en charge l'enregistrement et le montage d'écran pour des tutoriels détaillés sur la plateforme EHR ?
Oui, HeyGen intègre des capacités d'enregistrement d'écran, vous permettant de capturer des interactions précises au sein de n'importe quelle plateforme EHR. Ces enregistrements peuvent ensuite être intégrés de manière transparente et améliorés avec des fonctionnalités de montage avancées pour des vidéos de formation complètes.
Quelles fonctionnalités d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation EHR, telles que le sous-titrage et la transcription ?
HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis et offre des services de transcription pour toutes vos vidéos de formation EHR, garantissant l'accessibilité et la conformité. Cette fonctionnalité permet une localisation facile du contenu et une meilleure compréhension pour tous les utilisateurs EHR.
HeyGen peut-il aider à développer des vidéos de micro-apprentissage pour des flux de travail EHR spécifiques comme la gestion du portail patient ?
Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de micro-apprentissage ciblées qui traitent de flux de travail EHR spécifiques, tels que la gestion d'un portail patient ou la planification des rendez-vous. Cette approche assure une formation efficace et ciblée pour le personnel clinique et les utilisateurs EHR.