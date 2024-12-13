Créer une Vidéo de Don : Augmentez Vos Contributions

Créez des vidéos caritatives convaincantes. Utilisez les modèles et scènes intuitifs de HeyGen pour stimuler les dons sans effort pour votre cause.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de remerciement aux donateurs" de 45 secondes ciblant les soutiens existants, les bénévoles et les partenaires pour "montrer votre impact" et renforcer leur importance. Adoptez un style visuel chaleureux et personnel, peut-être avec un avatar AI délivrant un message de gratitude. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont utilisés pour l'accessibilité, et que le style audio est sincère et reconnaissant, invitant subtilement à un soutien continu pour stimuler les dons.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo de collecte de fonds" urgente de 30 secondes conçue pour les flux de médias sociaux afin de "booster les dons" pour un besoin spécifique et immédiat, avec des appels à l'action clairs. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, utilisant des coupes rapides et une musique entraînante. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement un contenu convaincant, en veillant à ce qu'il soit optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Construisez une "vidéo à but non lucratif" de 90 secondes en tant que "contenu vidéo engageant" pour éduquer le grand public sur un problème critique et la solution de l'organisation, se terminant par une demande douce de "créer une vidéo de collecte de fonds". L'esthétique visuelle doit être professionnelle et empathique, en utilisant le soutien de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants, avec une musique inspirante et une narration claire. Cette vidéo doit utiliser un modèle professionnel des modèles et scènes pour rationaliser sa production, visant à établir une connexion émotionnelle avec les spectateurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Don

Créez des vidéos de don percutantes sans effort pour inspirer les dons et atteindre vos objectifs de collecte de fonds avec nos outils intuitifs et fonctionnalités puissantes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Convaincant
Commencez votre processus créatif en choisissant parmi une variété de **modèles et scènes** préconçus optimisés pour la collecte de fonds. Cette base vous aide à construire rapidement un récit engageant pour votre cause.
2
Step 2
Téléchargez Vos Ressources Visuelles
Personnalisez votre vidéo en téléchargeant vos images uniques, clips vidéo et éléments de marque. Notre **bibliothèque de médias/stock** robuste vous permet d'intégrer facilement vos visuels personnalisés.
3
Step 3
Transformez le Texte en Vidéo Engagée
Collez votre **script vidéo de don** ou vos messages clés dans notre éditeur. Utilisez notre capacité de **transformation de texte en vidéo à partir d'un script** pour convertir sans effort votre histoire écrite en contenu visuel dynamique et persuasif.
4
Step 4
Exportez pour une Large Distribution
Finalisez votre vidéo de don convaincante et préparez-la pour votre audience. Utilisez nos fonctionnalités de **redimensionnement et exportations de rapport d'aspect** pour générer le format parfait pour les réseaux sociaux, les campagnes par e-mail, et plus, prêt à **stimuler les dons**.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Donateurs avec du Contenu Motivant

Créez des vidéos puissantes et émotionnellement résonnantes qui inspirent la générosité et encouragent les spectateurs à contribuer à votre cause vitale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer des vidéos de collecte de fonds convaincantes ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer des vidéos de collecte de fonds percutantes en utilisant des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo, aidant à stimuler les dons efficacement. Les utilisateurs peuvent utiliser des modèles et personnaliser leur script vidéo pour raconter des histoires d'impact puissantes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser facilement ma vidéo caritative ?

HeyGen propose des outils d'édition par glisser-déposer et une variété de modèles de vidéos caritatives pour personnaliser votre vidéo facilement. Vous pouvez télécharger vos propres médias, ajouter une voix off et contrôler les éléments de marque comme les logos et les couleurs pour une vidéo professionnelle à but non lucratif.

Quelles stratégies HeyGen peut-il soutenir pour améliorer l'impact des vidéos de collecte de fonds ?

En permettant la création rapide de vidéos de collecte de fonds de haute qualité avec des appels à l'action clairs, HeyGen aide les organisations à augmenter les dons. Créez des vidéos de témoignages ou de remerciements aux donateurs pour favoriser une connexion émotionnelle et améliorer vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen facilite-t-il la création d'une vidéo de don professionnelle ?

HeyGen simplifie le processus de production vidéo, permettant à quiconque de réaliser une vidéo de don de qualité professionnelle. Avec des avatars AI et des modèles, vous pouvez transformer un simple script vidéo en un contenu vidéo engageant prêt pour une distribution multi-plateforme sans montage complexe.

