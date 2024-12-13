Créez une Vidéo de Formation pour Distributeurs qui Génère des Résultats

Produisez rapidement des vidéos de formation professionnelles en utilisant le Text-to-video from script, simplifiant ainsi la formation de vos employés.

390/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation engageante de 60 secondes servant de tutoriel étape par étape pour les nouveaux distributeurs intégrant un système complexe. Adoptez un style visuel épuré et didactique avec une narration calme et explicative, garantissant la clarté. Exploitez les "Templates & scenes" de HeyGen pour un flux de production simplifié et ajoutez des "Sous-titres/légendes" pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la vente de 30 secondes destinée aux managers commerciaux, délivrant un message motivationnel puissant pour inspirer leurs équipes. L'esthétique visuelle doit être soignée et engageante, associée à une voix autoritaire mais motivante. Accélérez la création en transformant votre script préparé en vidéo grâce à la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo perspicace de 90 secondes guidant les distributeurs à travers les meilleures pratiques pour une ligne de produits spécifique, servant de formation essentielle pour les employés. Présentez des visuels modernes de style infographique accompagnés d'un narrateur amical et compétent. Intégrez des exemples visuels riches issus de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen et assurez une distribution fluide sur diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des formats d'image".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Formation pour Distributeurs

Créez efficacement des vidéos de formation engageantes pour la vente aux distributeurs pour vos représentants commerciaux et managers avec la plateforme intuitive de HeyGen, assurant une communication cohérente et percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script
Élaborez votre contenu. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir instantanément votre script écrit en une vidéo dynamique, simplifiant ainsi la phase initiale de production.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre contenu en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour construire rapidement des tutoriels engageants qui captivent votre audience.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez la cohérence de la marque. "Appliquez les contrôles de marque (logo, couleurs)" à votre vidéo de formation, renforçant l'identité de votre entreprise et rendant votre contenu instantanément reconnaissable.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre contenu percutant. Utilisez le "Redimensionnement & exportation des formats d'image" pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, la rendant prête pour la distribution aux représentants commerciaux ou pour un téléchargement facile d'accès.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Complexe

.

Décomposez des processus de produits ou de ventes complexes en tutoriels vidéo faciles à comprendre, améliorant l'apprentissage et la compréhension globale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de formation engageantes pour distributeurs ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation professionnelles à partir d'un script en utilisant des AI avatars et des modèles intégrés, simplifiant considérablement la création de contenu pour les représentants commerciaux et les managers. Cela permet une production rapide de tutoriels et de supports éducatifs de haute qualité.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de formation créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'ajouter votre logo et des couleurs spécifiques pour personnaliser vos vidéos de formation. Vous pouvez également utiliser sa médiathèque et ses fonctionnalités d'édition pour enrichir votre contenu vidéo animé pour une formation complète des employés.

HeyGen peut-il aider à convertir un script en une vidéo de formation complète pour distributeurs ?

Absolument. HeyGen excelle à convertir votre script existant en une vidéo de formation soignée avec des AI avatars et une génération de voix off automatisée. Il génère également des sous-titres et des légendes, rendant le processus de création d'une vidéo de formation remarquablement efficace pour vos besoins de formation à la vente pour distributeurs.

Quels types de contenu de formation à la vente pour distributeurs peuvent être produits avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de produire une large gamme de contenus de formation à la vente pour distributeurs, allant des tutoriels de produits aux vidéos de formation complète pour employés. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos dans divers formats d'image pour des plateformes comme une chaîne YouTube ou des portails de formation internes, assurant une diffusion cohérente.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo