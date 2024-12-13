Créer une Vidéo Publicitaire de Remise : Augmentez Vos Ventes Instantanément
Concevez des vidéos courtes à fort taux de conversion pour vos campagnes marketing en utilisant les modèles professionnels et scènes de HeyGen pour dynamiser vos promotions.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle sophistiquée de 45 secondes ciblant les personnes férues de technologie et les premiers adoptants, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit accompagné d'une remise de lancement. Adoptez une esthétique visuelle épurée et minimaliste avec des graphiques animés et une musique professionnelle, mettant en scène un avatar AI présentant les principaux avantages et détails de la remise, rendant l'ensemble des vidéos publicitaires convaincant.
Concevez une vidéo promotionnelle informative de 60 secondes pour attirer les propriétaires de petites entreprises et les freelances, présentant une remise sur les services accompagnée de témoignages clients élogieux. Le style visuel et audio doit être chaleureux et digne de confiance, permettant aux utilisateurs de personnaliser votre vidéo en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des séquences B-roll pertinentes et une narration claire et naturelle pour renforcer la crédibilité et encourager les inscriptions.
Produisez une vidéo courte et vibrante de 20 secondes destinée aux familles soucieuses de leur budget et aux acheteurs de vacances, annonçant un grand événement de liquidation saisonnière. Utilisez des visuels audacieux et festifs et une musique de fond célébratoire, facilement créés à partir de divers modèles, en veillant à ce que le message soit clairement transmis en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo pour une consommation rapide sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des vidéos publicitaires de remise percutantes, optimisant vos campagnes marketing pour une portée et des conversions maximales.
Générez des Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos promotionnelles courtes et convaincantes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer des remises et de capter instantanément l'attention de votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles ?
HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles AI intuitif, vous permettant de produire facilement des vidéos promotionnelles de haute qualité avec des avatars AI et une vaste bibliothèque de modèles. Vous pouvez rapidement personnaliser votre vidéo à partir d'un script pour correspondre parfaitement au message de votre marque.
Puis-je créer une vidéo publicitaire de remise convaincante avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre une plateforme intuitive où vous pouvez créer une vidéo publicitaire de remise en quelques minutes. Utilisez notre éditeur glisser-déposer, intégrez vos propres photos et vidéos ou celles de stock, et ajoutez des voix off engageantes pour créer des vidéos courtes percutantes pour toutes vos campagnes marketing.
Quelles fonctionnalités d'édition HeyGen offre-t-il pour les publicités vidéo ?
HeyGen propose des fonctionnalités d'édition robustes pour personnaliser entièrement vos publicités vidéo. Vous pouvez générer des voix off directement à partir de votre script, ajouter des sous-titres et accéder à une vaste bibliothèque de médias pour renforcer votre message. Ces fonctionnalités vous aident à créer des publicités vidéo qui convertissent efficacement.
HeyGen prend-il en charge la création de contenu vidéo pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est idéal pour générer des publicités vidéo et du contenu vidéo promotionnel adapté aux réseaux sociaux. Ajustez facilement les ratios d'aspect pour différentes plateformes et ajoutez des légendes pour garantir que vos vidéos courtes performent de manière optimale, engageant votre audience sur divers canaux.