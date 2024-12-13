Créer une Vidéo de Reprise Après Sinistre : Protégez Votre Entreprise

Générez facilement une vidéo professionnelle de reprise après sinistre à partir de votre script avec la fonctionnalité de texte en vidéo et assurez-vous que les informations critiques sont facilement comprises.

516/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation pratique de 2 minutes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes informatiques, décrivant les étapes essentielles pour créer et mettre en œuvre un plan de reprise après sinistre efficace pour la protection des données. Le style visuel doit être clair et étape par étape, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir du script pour construire le récit, complété par du texte à l'écran et des sous-titres pour renforcer les informations clés.
Exemple de Prompt 2
Pour la haute direction et les parties prenantes, une vidéo de sensibilisation engageante de 60 secondes est nécessaire pour souligner le rôle critique de la continuité des affaires et de la récupération rapide dans la minimisation des perturbations opérationnelles. Cette vidéo doit tirer parti des modèles et des scènes de HeyGen pour un style visuel d'entreprise soigné, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien aux archives, et être accompagnée d'une musique de fond inspirante et d'une narration professionnelle pour transmettre l'urgence et la préparation.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo de démonstration technique directe de 45 secondes, destinée au personnel technique et aux professionnels de l'informatique, doit être développée pour présenter un processus rapide de 'sauvegarde et récupération' ou l'exécution réussie d'un test de DR. Le style visuel doit être précis et concentré, mettant principalement en vedette des enregistrements d'écran, et utiliser la génération de voix off de HeyGen pour une explication claire et concise. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Reprise Après Sinistre

Développez rapidement et efficacement des vidéos de formation engageantes sur la reprise après sinistre pour garantir que votre équipe est prête à toute éventualité avec la plateforme alimentée par AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script de Reprise Après Sinistre
Détaillez votre plan complet de "reprise après sinistre". Utilisez la fonctionnalité de "texte en vidéo à partir du script" de HeyGen pour transformer sans effort votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez un "avatar AI" pour représenter votre marque et transmettre votre message efficacement. Personnalisez la voix et l'apparence pour créer une vidéo de formation engageante et professionnelle, alimentée par un "générateur de vidéos AI".
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Améliorez votre "vidéo personnalisée" avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias. Appliquez les "contrôles de marque (logo, couleurs)" de votre entreprise pour maintenir une identité d'entreprise cohérente et renforcer la reconnaissance.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre "production vidéo" en révisant tous les éléments. Utilisez la fonctionnalité de "redimensionnement et exportations de rapport d'aspect" de HeyGen pour générer votre vidéo dans le format souhaité, prête pour une distribution immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

.

Simplifiez les protocoles complexes de reprise après sinistre en vidéos faciles à comprendre, améliorant considérablement l'éducation et l'adhésion aux mesures de sécurité critiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création d'une vidéo de reprise après sinistre ?

HeyGen vous permet de transformer rapidement vos scripts techniques en vidéos explicatives professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, garantissant une communication claire de votre plan de reprise après sinistre. Cela simplifie la création de vidéos, rendant les informations complexes accessibles.

Quel rôle joue HeyGen dans la communication de plans de reprise après sinistre complexes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen aide les organisations à créer des vidéos de formation engageantes et des guides pratiques pour des procédures critiques telles que la récupération rapide et la protection des données. Vous pouvez communiquer efficacement les détails techniques de votre stratégie de continuité des affaires à toutes les parties prenantes.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation pour la réponse aux ransomwares ou les procédures de sauvegarde et de récupération ?

Absolument. La plateforme robuste de HeyGen vous permet de produire des vidéos détaillées et étape par étape pour des sujets techniques tels que la réponse aux incidents de ransomware et les protocoles de sauvegarde et de récupération. Profitez des modèles personnalisables et de la génération de voix off pour des instructions précises.

Comment HeyGen assure-t-il une production vidéo professionnelle et cohérente pour l'éducation à la reprise après sinistre ?

HeyGen offre des contrôles de marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés, ainsi que des avatars AI de haute qualité et une génération de discours, pour garantir que tout votre contenu vidéo d'entreprise pour la reprise après sinistre maintient un ton professionnel et cohérent. Cela accélère la production vidéo sans compromettre la qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo