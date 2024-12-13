Apprenez à Créer un Tutoriel Vidéo de Jumeau Numérique Étape par Étape

Libérez le pouvoir des répliques virtuelles pour une meilleure gestion de projet. Créez du contenu engageant en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide étape par étape de 90 secondes sur la façon de "créer un jumeau numérique" pour un projet à petite échelle, destiné aux développeurs et chefs de projet. Utilisez un style visuel engageant avec des graphismes modernes et une musique entraînante, et mettez en avant les avatars AI de HeyGen pour présenter les instructions clairement.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel détaillé de 2 minutes démontrant l'intégration de "données en temps réel" dans un "modèle interactif riche en données" au sein d'un environnement de jumeau numérique. Cette vidéo doit s'adresser aux data scientists et aux responsables des opérations, avec des visualisations dynamiques et une voix autoritaire, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise d'une minute mettant en avant comment l'intégration "BIM" avec la technologie des jumeaux numériques conduit à une "efficacité opérationnelle" significative. Cette pièce est destinée aux dirigeants d'entreprise et aux gestionnaires d'installations, exigeant un style visuel percutant axé sur les affaires avec un design sonore professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un rendu soigné.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo Tutoriel de Jumeau Numérique

Produisez sans effort des vidéos tutoriels professionnelles expliquant les jumeaux numériques, du concept à l'application, en utilisant des outils alimentés par l'IA pour visualiser des informations complexes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger un script détaillé qui décrit votre tutoriel sur les jumeaux numériques. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour convertir sans effort votre contenu écrit en narration parlée, garantissant précision et clarté lors de la discussion sur la création d'un jumeau numérique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre tutoriel. Sélectionnez un avatar qui représente le mieux votre marque ou le ton de votre explication sur les jumeaux numériques, améliorant l'engagement avec des visualisations 3D réalistes.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Ressources
Personnalisez votre tutoriel sur les jumeaux numériques en incorporant l'identité unique de votre marque. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen (logo, couleurs) pour maintenir la cohérence et ajoutez des médias pertinents de la bibliothèque de stock pour illustrer des concepts complexes comme les données en temps réel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Tutoriel
Une fois votre tutoriel sur les jumeaux numériques terminé et révisé, finalisez-le pour la distribution. Utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour télécharger votre vidéo tutoriel de jumeau numérique de haute qualité dans le format préféré, prête à éduquer et informer votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Tutoriels Techniques Complexes

Transformez des concepts complexes de jumeaux numériques en tutoriels vidéo clairs et digestes, rendant les sujets avancés accessibles à tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos tutoriels techniques sur les jumeaux numériques ?

HeyGen utilise une IA avancée pour permettre la création efficace de vidéos tutoriels sur les jumeaux numériques, transformant des informations techniques complexes en contenu visuel engageant. Vous pouvez générer des explications détaillées en utilisant des avatars AI, ce qui facilite l'explication de modèles interactifs riches en données ou de répliques virtuelles.

HeyGen peut-il aider à produire une série de vidéos complète sur la technologie des jumeaux numériques ?

Absolument. HeyGen fournit des outils robustes pour produire une série de vidéos complète sur la technologie des jumeaux numériques. Avec des fonctionnalités comme la génération de texte à vidéo et les capacités de voix off, vous pouvez rapidement créer plusieurs vidéos couvrant divers aspects des opérations de construction ou de la gestion de projet, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Quelles options de branding sont disponibles lors de la création d'un tutoriel de jumeau numérique avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour personnaliser vos vidéos tutoriels de jumeaux numériques. Vous pouvez appliquer le logo de votre entreprise et des schémas de couleurs spécifiques, garantissant que chaque vidéo, y compris celles sur le BIM ou les visualisations 3D, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment les avatars AI peuvent-ils améliorer l'efficacité d'une vidéo tutorielle sur les jumeaux numériques ?

Les avatars AI de HeyGen améliorent considérablement les vidéos tutoriels sur les jumeaux numériques en fournissant un présentateur cohérent et engageant. Ces répliques virtuelles alimentées par l'IA peuvent expliquer clairement des concepts complexes comme l'intégration de données en temps réel ou les avantages de la technologie des jumeaux numériques, rendant vos tutoriels plus percutants.

