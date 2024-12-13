Créer une Vidéo de Formation sur les Thérapies Numériques
Formez les médecins pour améliorer les résultats de santé plus rapidement en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu engageant sur les thérapies numériques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de sensibilisation publique empathique de 60 secondes pour les patients, mettant en avant les avantages transformateurs des outils de santé numérique et comment ils peuvent améliorer les résultats de santé, en utilisant un style visuel et audio chaleureux et rassurant. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer rapidement votre message en un récit visuellement attrayant.
Produisez un tutoriel informatif de 30 secondes pour les administrateurs de soins de santé, montrant comment la technologie peut être facilement intégrée pour soutenir diverses interventions thérapeutiques, en utilisant une esthétique visuelle propre et instructive et une voix explicative concise. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions grâce aux capacités robustes de HeyGen.
Concevez une vidéo promotionnelle lumineuse et optimiste de 45 secondes ciblant les prestataires de soins de santé, soulignant comment les thérapies numériques peuvent être une extension abordable de la télémédecine, présentée avec une expérience visuelle et audio stimulante. Améliorez la narration visuelle en incorporant des séquences et des images pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment Créer une Vidéo de Formation sur les Thérapies Numériques
Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour les médecins sur les thérapies numériques, assurant une communication claire et de meilleurs résultats de santé pour les patients avec des outils de santé numérique innovants.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Portée des Cours sur les Thérapies Numériques.
Produisez rapidement des vidéos et des cours de formation efficaces sur les thérapies numériques pour éduquer un public plus large de professionnels de la santé et de patients.
Simplifier la Formation Médicale Complexe.
Simplifiez efficacement les outils de santé numérique complexes et les interventions thérapeutiques, améliorant la compréhension et les résultats d'apprentissage pour les prestataires de soins de santé.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement une vidéo de formation sur les thérapies numériques ?
HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de formation sur les thérapies numériques en convertissant votre script en une vidéo professionnelle utilisant des avatars AI et des modèles prêts à l'emploi, rendant la création vidéo efficace et accessible grâce à la technologie.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un contenu engageant sur les outils de santé numérique ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme des contrôles de marque personnalisés, la génération de voix off et des sous-titres automatiques pour garantir que votre contenu sur les outils de santé numérique soit accessible et engageant pour les patients et les médecins. Vous pouvez également enrichir vos vidéos avec une bibliothèque de médias riche.
Comment HeyGen soutient-il le branding pour la production de vidéos sur les thérapies numériques ?
HeyGen vous permet de maintenir une cohérence de marque dans vos vidéos sur les thérapies numériques en incorporant votre logo et vos couleurs de marque directement dans les modèles. Cela garantit une communication professionnelle lors de la formation des médecins en thérapies numériques ou de la discussion sur les résultats de santé.
HeyGen peut-il transformer des enregistrements de webinaires existants ou des scripts en nouveaux formats vidéo ?
Oui, HeyGen peut transformer vos transcriptions d'enregistrements de webinaires ou scripts existants en nouveaux formats vidéo polis en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Cela facilite la réutilisation du contenu d'enregistrement complet pour des applications de soins virtuels comme la télémédecine.