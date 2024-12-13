Créer une Vidéo de Formation à la Sécurité des Appareils avec l'AI en Quelques Minutes

Formez vos employés sur la sécurité cruciale des appareils avec des vidéos personnalisées. Utilisez des "avatars AI" pour engager votre équipe et simplifier des concepts complexes.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sensibilisation à la sécurité de 45 secondes pour les nouveaux employés, en se concentrant spécifiquement sur l'identification et l'évitement des tentatives de phishing. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et épuré avec une voix directe et conversationnelle, et peut être facilement créée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant un simple script en une leçon percutante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo personnalisée concise de 30 secondes pour les travailleurs à distance, fournissant une formation rapide et pratique sur la gestion des mots de passe. Le style visuel doit être propre et de type infographique, accompagné d'une voix off simple et dynamique, et inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer les informations clés pour une compréhension optimale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation complète de 90 secondes sur la cybersécurité destinée aux propriétaires de petites entreprises, couvrant les meilleures pratiques essentielles pour protéger leurs actifs numériques. La vidéo doit adopter un ton de confiance et éducatif avec une voix chaleureuse, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le contenu avec des visuels pertinents et de haute qualité qui simplifient les sujets complexes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création d'une Vidéo de Formation à la Sécurité des Appareils

Transformez des concepts complexes de sécurité des appareils en vidéos de formation engageantes et efficaces sans effort, assurant que votre équipe est prête à protéger les actifs de l'entreprise avec HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Élaborez votre "script vidéo" couvrant les mesures critiques de "sécurité des appareils". La fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" de HeyGen convertit votre texte en une histoire visuelle dynamique, prête pour un présentateur virtuel.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Élevez votre contenu de formation en sélectionnant un "avatar AI" professionnel dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen. Cela personnalise votre message, en utilisant la puissance d'un "créateur de vidéos AI" pour le rendre plus engageant.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Animations
Améliorez votre formation en intégrant des images, vidéos et "animations" pertinentes de la vaste "bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour renforcer visuellement les points de "sécurité des appareils".
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation Finale
Revoyez vos "vidéos de formation" complètes pour en vérifier l'exactitude et l'impact. Ensuite, utilisez les "redimensionnements et exportations de rapport d'aspect" de HeyGen pour télécharger votre vidéo polie dans le format optimal pour le partage sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Alertes de Sécurité Rapides

Générez rapidement des clips vidéo courts et percutants pour des conseils et rappels de sécurité des appareils, renforçant efficacement les messages clés de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité pour les employés ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité engageantes. Convertissez facilement un script vidéo en une présentation professionnelle avec voix off AI et vidéos personnalisées pour vos employés.

Quels types de vidéos de formation en cybersécurité HeyGen peut-il aider à produire ?

HeyGen vous permet de produire diverses vidéos de formation en cybersécurité couvrant des sujets tels que la sécurité des appareils, la prévention du phishing, la formation à la suppression des malwares et la sensibilisation à l'ingénierie sociale. Notre AI générative pour la vidéo simplifie la création de modules complets.

Est-il facile de créer une vidéo de formation à la sécurité des appareils en utilisant la plateforme AI de HeyGen ?

Oui, le créateur de vidéos AI intuitif de HeyGen rend simple la création d'une vidéo de formation à la sécurité des appareils, même sans expérience préalable en montage. Utilisez des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour générer rapidement des vidéos personnalisées.

Puis-je personnaliser mes vidéos de formation pour correspondre à l'image de marque de mon organisation ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, des couleurs spécifiques et des animations pour créer des vidéos professionnelles et personnalisées.

