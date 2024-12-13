Créer une Vidéo Démo : Réalisez des Démonstrations Produits Époustouflantes

Élevez vos démonstrations produits avec une génération de voix off professionnelle, rendant votre message clair et captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration instructive de 1,5 minute ciblant les utilisateurs de logiciels du monde entier, démontrant les fonctionnalités clés d'un outil de productivité en utilisant des captures d'écran dynamiques et une voix off explicative et entraînante. Le style visuel doit être lumineux et convivial, avec l'ajout crucial de sous-titres et légendes générés automatiquement via HeyGen, garantissant l'accessibilité et la clarté pour un public diversifié.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de démonstration produit invitante d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises novices en création vidéo, illustrant comment ils peuvent créer facilement des vidéos de démonstration produit pour leurs services en ligne. Le style visuel doit être clair et accessible, en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour simplifier le processus, accompagné d'une voix amicale et encourageante les guidant à chaque étape.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de démonstration professionnelle de 2,5 minutes pour les équipes de vente d'entreprise qui nécessitent une génération rapide de contenu pour les présentations clients, en se concentrant sur une nouvelle solution logicielle B2B. La présentation visuelle doit être autoritaire et axée sur les données, incorporant des superpositions de texte à l'écran pour les statistiques clés, le tout réalisé efficacement en convertissant un script complet directement en vidéo grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Démo

Transformez facilement les fonctionnalités de votre produit en vidéos de démonstration engageantes et professionnelles qui impressionnent et convertissent votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Produit
Commencez par rédiger un script clair et concis qui met en avant les caractéristiques et avantages clés de votre produit. Avec la capacité 'Texte-à-vidéo à partir de script' de HeyGen, vos mots formeront la base de votre démonstration captivante, assurant un message ciblé dès le départ pour 'créer des vidéos de démonstration produit' sans effort.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Donnez vie à votre script en ajoutant des visuels dynamiques et une voix off professionnelle. Utilisez notre fonctionnalité 'Voix off AI' pour narrer votre démonstration avec une voix naturelle, rendant votre produit facile à comprendre et engageant pour les spectateurs.
3
Step 3
Générez des Sous-titres pour l'Accessibilité
Améliorez la portée et la compréhension en ajoutant automatiquement des 'Sous-titres/légendes' à votre vidéo de démonstration. Cela garantit que votre message est accessible à un public plus large, y compris ceux qui regardent sans son ou dans différents environnements, transmettant clairement chaque détail.
4
Step 4
Exportez Votre Démo en Haute Résolution
Finalisez votre démonstration en l'exportant en tant que 'vidéo en haute résolution'. Votre vidéo soignée est maintenant prête à être partagée sur tous vos canaux marketing, laissant une impression professionnelle et durable sur vos clients potentiels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Publicités Vidéo Démo à Fort Impact

Développez efficacement des publicités vidéo de démonstration produit captivantes, stimulant les conversions et maximisant l'impact de votre marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de démonstration produit de manière simple et efficace ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en vidéos de démonstration produit professionnelles, éliminant le besoin de montage vidéo complexe. Vous pouvez exploiter la voix off AI, les avatars AI, et un éditeur glisser-déposer convivial pour générer efficacement des sous-titres et des vidéos en haute résolution.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser ma vidéo de démonstration produit ?

HeyGen propose des options de personnalisation robustes, y compris divers modèles de vidéos, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et une bibliothèque multimédia complète. Vous pouvez également ajuster facilement le format d'image pour différentes plateformes et exporter des vidéos en haute résolution pour répondre à vos besoins spécifiques.

Comment la voix off AI et les avatars de HeyGen peuvent-ils améliorer mes vidéos de démonstration produit ?

HeyGen intègre une génération de voix off AI avancée et des avatars AI réalistes, vous permettant de créer des vidéos de démonstration produit convaincantes sans enregistrer votre propre voix ou apparaître à l'écran. Cette technologie aide à fournir une narration claire et professionnelle sans effort, économisant temps et ressources.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil de montage vidéo professionnel pour les démonstrations produits ?

HeyGen offre un outil de montage vidéo professionnel avec une gamme de modèles de vidéos personnalisables et des capacités d'exportation en haute résolution pour garantir que vos vidéos de démonstration produit soient soignées et percutantes. Cela les rend idéales pour les réseaux sociaux, les vidéos tutoriels, ou toute présentation professionnelle, élevant la présence de votre marque.

