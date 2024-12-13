Créer une Vidéo de Tableau de Bord pour Surveiller la Performance
Surveillez la performance de votre site web et présentez les indicateurs clés qui comptent le plus pour vous en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Générez une vidéo de 2 minutes ciblant les développeurs web et les équipes marketing, illustrant comment surveiller efficacement la performance d'un site web en intégrant des tuiles vidéo interactives dans les tableaux de bord à l'aide de code d'intégration. Le style visuel doit être dynamique, montrant des données en temps réel à travers des enregistrements d'écran, avec un ton énergique défini par la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour l'avatar AI.
Concevez une vidéo de 60 secondes pour les propriétaires d'entreprise, explorant des moyens innovants de visualiser les mêmes données différemment pour mettre en avant les indicateurs qui comptent le plus pour vous sur un tableau de bord. Utilisez une animation de style infographique riche en visuels, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen, complétée par une musique de fond engageante et des Sous-titres/captions clairs.
Produisez une vidéo de 45 secondes pour les professionnels de l'informatique et les chefs de projet, décrivant le partage sécurisé de fichiers pour les tableaux de bord, notamment lors de collaborations avec des parties prenantes publiques ou tierces. La vidéo doit maintenir un style visuel clair et concis avec des superpositions de texte utiles à l'écran, le tout livré par un avatar AI rassurant sélectionné dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développer des Tutoriels de Tableau de Bord Engagés.
Transformez les meilleures pratiques de construction de tableaux de bord en cours complets, atteignant un public plus large et simplifiant la visualisation des données.
Améliorer les Programmes de Formation de Tableau de Bord.
Utilisez des tuiles vidéo générées par AI pour augmenter l'engagement dans les programmes de formation de tableau de bord, améliorant la rétention pour apprendre à surveiller les indicateurs clés.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je partager ou intégrer les vidéos de tableau de bord créées avec HeyGen ?
HeyGen vous permet d'exporter vos vidéos tutoriels dans divers formats de fichiers, tels que MP4, pour un partage facile. Vous pouvez également générer une URL publique ou un code d'intégration pour héberger votre vidéo comme une tuile vidéo sur des sites web, des tableaux de bord ou d'autres plateformes.
HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de tableau de bord pour surveiller la performance d'un site web ?
Absolument ! Les avatars AI de HeyGen et ses capacités de texte-en-vidéo vous permettent de créer facilement des vidéos tutoriels engageantes qui expliquent comment surveiller la performance d'un site web ou visualiser les mêmes données différemment, garantissant que vos indicateurs sont clairs.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes tuiles vidéo dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs pour que vos tuiles vidéo s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour visualiser efficacement les mêmes données différemment dans votre tableau de bord.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos tutoriels pour les meilleures pratiques de construction de tableaux de bord ?
Oui, HeyGen est parfait pour créer des vidéos tutoriels expliquant les meilleures pratiques de construction de tableaux de bord. Vous pouvez convertir des scripts en voix off captivantes et inclure des sous-titres automatiques, rendant l'information complexe accessible et claire pour votre audience.