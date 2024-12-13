Créer une Vidéo de Tableau de Bord pour Surveiller la Performance

Surveillez la performance de votre site web et présentez les indicateurs clés qui comptent le plus pour vous en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen.

407/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de 2 minutes ciblant les développeurs web et les équipes marketing, illustrant comment surveiller efficacement la performance d'un site web en intégrant des tuiles vidéo interactives dans les tableaux de bord à l'aide de code d'intégration. Le style visuel doit être dynamique, montrant des données en temps réel à travers des enregistrements d'écran, avec un ton énergique défini par la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen pour l'avatar AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 60 secondes pour les propriétaires d'entreprise, explorant des moyens innovants de visualiser les mêmes données différemment pour mettre en avant les indicateurs qui comptent le plus pour vous sur un tableau de bord. Utilisez une animation de style infographique riche en visuels, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen, complétée par une musique de fond engageante et des Sous-titres/captions clairs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 45 secondes pour les professionnels de l'informatique et les chefs de projet, décrivant le partage sécurisé de fichiers pour les tableaux de bord, notamment lors de collaborations avec des parties prenantes publiques ou tierces. La vidéo doit maintenir un style visuel clair et concis avec des superpositions de texte utiles à l'écran, le tout livré par un avatar AI rassurant sélectionné dans la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Tableau de Bord

Transformez vos tableaux de bord de données en vidéos explicatives engageantes rapidement et facilement, rendant les indicateurs complexes accessibles et compréhensibles pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo approprié ou un canevas vierge dans HeyGen pour encadrer votre présentation de tableau de bord pour une vidéo tutorielle percutante.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels de Tableau de Bord
Importez des captures d'écran, des enregistrements d'écran ou collez le code d'intégration de votre tableau de bord en direct dans votre vidéo. Utilisez la bibliothèque de médias de HeyGen pour organiser vos éléments visuels de manière fluide.
3
Step 3
Narrer et Personnaliser
Améliorez votre explication en ajoutant une voix off ou en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos insights de tableau de bord. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les points de données clés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo et appliquez les touches finales. Ensuite, exportez votre vidéo de tableau de bord complétée dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée publiquement ou avec des équipes spécifiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Insights de Tableau de Bord Partageables

.

Générez rapidement des tuiles vidéo et des clips convaincants à partir de votre tableau de bord pour partager sur les réseaux sociaux, visualisant les données différemment pour une portée plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je partager ou intégrer les vidéos de tableau de bord créées avec HeyGen ?

HeyGen vous permet d'exporter vos vidéos tutoriels dans divers formats de fichiers, tels que MP4, pour un partage facile. Vous pouvez également générer une URL publique ou un code d'intégration pour héberger votre vidéo comme une tuile vidéo sur des sites web, des tableaux de bord ou d'autres plateformes.

HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de tableau de bord pour surveiller la performance d'un site web ?

Absolument ! Les avatars AI de HeyGen et ses capacités de texte-en-vidéo vous permettent de créer facilement des vidéos tutoriels engageantes qui expliquent comment surveiller la performance d'un site web ou visualiser les mêmes données différemment, garantissant que vos indicateurs sont clairs.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes tuiles vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs pour que vos tuiles vidéo s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour visualiser efficacement les mêmes données différemment dans votre tableau de bord.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos tutoriels pour les meilleures pratiques de construction de tableaux de bord ?

Oui, HeyGen est parfait pour créer des vidéos tutoriels expliquant les meilleures pratiques de construction de tableaux de bord. Vous pouvez convertir des scripts en voix off captivantes et inclure des sous-titres automatiques, rendant l'information complexe accessible et claire pour votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo