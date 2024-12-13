Créer une Vidéo de Cybersécurité : Formation Rapide, Facile et Efficace

Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos de formation en cybersécurité engageantes, simplifiant les menaces complexes comme le phishing et les ransomwares.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation professionnelle d'une minute pour les responsables informatiques et les cadres d'entreprise, en mettant l'accent sur les menaces sophistiquées des ransomwares et des violations de données ; employez les avatars AI de HeyGen et sa vaste bibliothèque de médias/stock pour présenter un visuel sérieux de style corporate avec une voix claire et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo interactive de 90 secondes basée sur des scénarios, conçue pour la main-d'œuvre générale, illustrant diverses techniques d'ingénierie sociale et comment les identifier dans des situations quotidiennes ; exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les sous-titres pour créer des graphiques épurés et garantir l'accessibilité pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative complète de 2 minutes pour les professionnels de la cybersécurité et les utilisateurs avancés, explorant les derniers outils alimentés par l'IA pour la détection proactive des menaces et une cybersécurité robuste ; utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen ainsi que la génération de voix off pour créer un visuel moderne axé sur la visualisation des données avec un ton audio calme et expert.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo de Cybersécurité

Produisez rapidement des vidéos de formation en cybersécurité professionnelles qui informent et protègent, en exploitant des outils alimentés par l'IA et des modèles personnalisables pour une sensibilisation percutante.

1
Step 1
Collez Votre Script et Choisissez Votre Avatar
Commencez par coller votre script vidéo dans l'éditeur. La puissante capacité de **Texte en vidéo à partir de script** de HeyGen générera automatiquement le dialogue, vous permettant de vous concentrer sur votre message. Ensuite, choisissez un avatar AI engageant pour présenter votre contenu vidéo de cybersécurité.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et Personnalisez les Visuels
Parcourez nos divers **Modèles et scènes** conçus pour la sensibilisation à la cybersécurité. Personnalisez votre modèle choisi en ajoutant des visuels pertinents de notre vaste bibliothèque de médias pour illustrer efficacement des sujets complexes comme le phishing ou les ransomwares.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et Essentiels
Renforcez l'identité de votre organisation et rendez vos vidéos de formation cohérentes en appliquant votre logo et vos couleurs de marque à l'aide des **Contrôles de marque**. Améliorez la clarté et l'accessibilité de votre contenu de cybersécurité en ajoutant facilement des sous-titres.
4
Step 4
Générez, Révisez et Exportez Votre Vidéo
Révisez votre vidéo de cybersécurité complétée pour garantir précision et impact. Une fois satisfait, utilisez le **Redimensionnement des ratios d'aspect et les exports** pour télécharger votre vidéo dans le format souhaité, prête à être distribuée pour améliorer la sensibilisation à la cybersécurité de votre équipe.

Produisez des Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement du contenu vidéo captivant pour les plateformes de réseaux sociaux afin de diffuser efficacement des messages critiques de sensibilisation à la cybersécurité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation en cybersécurité ?

Les outils alimentés par l'IA de HeyGen simplifient le processus de création de vidéos de formation en cybersécurité engageantes. Transformez facilement votre script vidéo en contenu dynamique en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off, idéal pour expliquer des sujets complexes comme le phishing ou les ransomwares.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de sensibilisation à la cybersécurité ?

HeyGen propose un créateur de vidéos de cybersécurité robuste avec divers modèles vidéo et une riche bibliothèque de médias pour créer un contenu de sensibilisation à la cybersécurité captivant. Vous pouvez rapidement produire des vidéos explicatives animées ou détaillées sur des sujets comme les violations de données et l'ingénierie sociale.

HeyGen peut-il transformer automatiquement mon script de cybersécurité en vidéo ?

Absolument ! La puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen vous permet de convertir sans effort votre script de cybersécurité écrit en une vidéo professionnelle. Cela rend la création de vidéos de formation et de contenu essentiel en cybersécurité à la fois rapide et efficace, avec des voix off et des sous-titres.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le contenu de sensibilisation à la cybersécurité ?

Oui, HeyGen permet un contrôle étendu de la marque pour votre contenu de sensibilisation à la cybersécurité. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos ressources de la bibliothèque de médias pour garantir que vos vidéos sont cohérentes et représentent professionnellement votre organisation.

