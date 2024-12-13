Créer une Vidéo Tutoriel de Support Client avec AI

Réduisez les tickets de support et améliorez l'éducation des utilisateurs en utilisant des avatars AI pour des vidéos de formation engageantes et économiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes ciblant les clients existants qui ont besoin de solutions rapides aux problèmes courants. Adoptez une approche visuelle propre et étape par étape avec une narration calme et rassurante pour guider les utilisateurs tout au long du processus. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour transformer votre script vidéo méticuleusement élaboré en visuels et voix off convaincants, garantissant clarté et précision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes sur le service client destinée aux utilisateurs pressés cherchant des réponses immédiates, en se concentrant sur les questions fréquemment posées pour réduire les tickets de support. Le style visuel et audio doit être engageant et facile à suivre, en utilisant des textes en surbrillance à l'écran. Assurez l'accessibilité en générant des sous-titres/captions automatiques avec HeyGen, rendant les informations cruciales facilement consommables même sans son.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration de produit de 50 secondes spécifiquement pour les clients potentiels envisageant notre nouvelle offre, en mettant en avant ses principaux avantages. L'esthétique doit être moderne et soignée, invitant les spectateurs avec une musique de fond entraînante et des transitions fluides. Utilisez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation professionnelle qui introduit efficacement le produit et ses fonctionnalités, créant une première impression percutante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutoriel de Support Client

Transformez des requêtes de support complexes en tutoriels vidéo clairs et engageants rapidement et efficacement, réduisant les demandes courantes et améliorant la compréhension des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger un script clair et concis qui répond aux questions courantes des clients. HeyGen vous permet de transformer facilement votre script en vidéo grâce à ses capacités de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et un Présentateur AI
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo professionnels pour structurer votre tutoriel. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour agir en tant que présentateur, apportant une touche humaine à vos vidéos de formation au service client.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Générez la Voix Off
Améliorez votre tutoriel avec des médias pertinents de la bibliothèque de stock ou téléchargez vos propres visuels. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour produire une narration au son naturel à partir de votre script.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Intégrez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour ajouter automatiquement des sous-titres avant d'exporter votre vidéo de support client pour une distribution fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Tutoriels de Support Rapides

Générez rapidement des vidéos explicatives et des vidéos de conseils rapides pour le support client, parfaites pour être partagées sur diverses plateformes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de service client ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de service client et de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI et une voix off AI réaliste. Cela simplifie considérablement le processus de création de contenu éducatif efficace pour les utilisateurs.

Quelles fonctionnalités rendent la création de vidéos de formation efficace avec HeyGen ?

HeyGen offre une plateforme robuste pour créer des vidéos de formation efficacement, y compris la fonctionnalité de texte en vidéo, une large gamme de modèles vidéo et des outils d'enregistrement d'écran. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et des contrôles de marque pour assurer la cohérence.

HeyGen peut-il vraiment réduire les tickets de support avec la création de vidéos AI ?

Oui, en exploitant les capacités de création de vidéos AI de HeyGen, les entreprises peuvent produire des vidéos explicatives claires et engageantes ainsi que des démonstrations de produits. Cette approche proactive aide les utilisateurs à trouver des réponses de manière autonome, contribuant ainsi à réduire les tickets de support.

Comment HeyGen soutient-il le contenu vidéo personnalisé ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant et personnalisé en sélectionnant parmi divers présentateurs AI et en utilisant une génération avancée de voix off AI. Vous pouvez également intégrer votre propre script vidéo pour délivrer un message précis.

