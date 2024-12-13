Créez une Vidéo Publicitaire de Conversion qui Stimule les Ventes

Augmentez rapidement les conversions avec des vidéos publicitaires époustouflantes en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour capter rapidement l'attention sur les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo publicitaire à haute conversion" de 45 secondes pour les marques de commerce électronique, en mettant l'accent sur les avantages des produits à travers un "storytelling" engageant. Ciblez un public jeune et aspirant avec un style visuel inspirant axé sur le style de vie, une palette de couleurs chaudes et une musique de fond subtile. Utilisez les "Avatars AI" et le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour donner vie au récit, démontrant une expérience de transformation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo publicitaire" de 15 secondes spécifiquement conçue pour "attirer rapidement l'attention" des marketeurs sur les réseaux sociaux ciblant la génération Z. Le style visuel doit être rapide et visuellement frappant, avec des superpositions de texte audacieuses et une musique tendance et énergique. Utilisez le "Texte en vidéo à partir de script" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour délivrer un message percutant qui résonne immédiatement, encourageant un engagement rapide.
Exemple de Prompt 3
Créez une "vidéo publicitaire de conversion" de 60 secondes qui met en avant la polyvalence pour les agences de marketing créant des campagnes diversifiées pour les clients. Cette annonce doit présenter un style visuel professionnel, propre et soigné avec des transitions fluides et une voix off autoritaire. Assurez-vous qu'elle démontre la capacité de "redimensionnement et d'exportation des formats" de HeyGen pour adapter le contenu à diverses plateformes, montrant comment les "modèles de vidéos publicitaires" simplifient la production.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Publicitaire de Conversion

Créez des vidéos publicitaires à haute conversion qui captent l'attention et génèrent des résultats pour votre entreprise en utilisant des outils puissants et intuitifs.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner dans la bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos publicitaires de HeyGen ou optez pour une toile vierge. Concevez une ouverture forte qui capte rapidement l'attention du spectateur.
2
Step 2
Élaborez Votre Message Principal
Élaborez votre récit en ajoutant du texte à la vidéo et en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen. Générez des voix off au son naturel et ajoutez des sous-titres clairs pour communiquer efficacement votre valeur.
3
Step 3
Intégrez des Éléments Engagés
Améliorez votre annonce en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour assurer la cohérence de la marque. Incorporez un Appel à l'action convaincant pour guider votre audience vers la conversion.
4
Step 4
Optimisez et Exportez
Préparez votre vidéo pour divers canaux en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats de HeyGen. Optimisez vos vidéos publicitaires à haute conversion pour un partage fluide sur les plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez les Témoignages Clients

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI convaincantes, renforçant la confiance et la crédibilité pour encourager des taux de conversion plus élevés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires à haute conversion ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires à haute conversion en utilisant des avatars AI et divers modèles de vidéos publicitaires. Ses puissants outils de narration vous aident à capter rapidement l'attention et à stimuler les conversions efficacement.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos publicitaires percutantes ?

En tant que créateur de vidéos publicitaires complet, HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne intuitif avec des outils de glisser-déposer. Vous pouvez facilement ajouter du texte à la vidéo, des animations, de la musique ou des autocollants, et utiliser des modèles et scènes préconstruits pour créer des publicités percutantes.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création d'une vidéo publicitaire de conversion pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création d'une vidéo publicitaire de conversion pour les réseaux sociaux. Vous pouvez générer des vidéos à partir de scripts en utilisant le texte en vidéo, ajouter une génération de voix off, et redimensionner et exporter facilement pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

Comment HeyGen soutient-il la personnalisation spécifique à la marque pour les vidéos publicitaires ?

HeyGen soutient une forte notoriété de la marque grâce à des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également enrichir votre message avec des sous-titres et légendes personnalisés, garantissant que vos vidéos publicitaires reflètent votre identité de marque unique.

