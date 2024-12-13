Comment réaliser une vidéo tutorielle de concierge pour votre GPT personnalisé

Créez facilement un concierge GPT personnalisé en réalisant des tutoriels engageants utilisant les avatars AI de HeyGen pour interagir efficacement avec vos utilisateurs.

387/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration dynamique de 90 secondes ciblant les développeurs et les passionnés de technologie, illustrant comment un concierge GPT peut interagir de manière transparente avec un utilisateur pour fournir une assistance en temps réel. Cette vidéo nécessite un style visuel et audio engageant et informatif, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à l'assistant virtuel.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo perspicace de 2 minutes destinée aux premiers utilisateurs d'outils AI et aux professionnels cherchant l'efficacité, expliquant exactement comment rester à jour avec les dernières avancées des GPT personnalisés. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec un ton audio inspirant, soutenu par la génération de voix off de HeyGen pour offrir un récit soigné.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, les guidant sur la façon de réaliser une vidéo tutorielle de concierge qui met en avant les applications pratiques des assistants alimentés par ChatGPT. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et rapide et un ton audio énergique, en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration visuelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment réaliser une vidéo tutorielle de concierge

Créez sans effort des vidéos tutoriels engageantes pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, montrant comment construire et utiliser des GPT de concierge personnalisés pour interagir avec les utilisateurs.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Commencez par rédiger votre script, en décrivant les étapes pour réaliser une vidéo tutorielle de concierge. Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez votre concierge AI
Sélectionnez un avatar AI dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour représenter votre 'concierge GPT'. Cela fournira un visage professionnel et cohérent pour démontrer comment votre GPT personnalisé peut interagir avec un utilisateur.
3
Step 3
Ajoutez des explications et de l'accessibilité
Améliorez la clarté en incorporant des descriptions détaillées sur la construction de GPT personnalisés. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que votre tutoriel est accessible et compréhensible pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez votre tutoriel de marque
Finalisez votre vidéo en appliquant vos éléments de marque uniques à l'aide des contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs). Exportez votre tutoriel professionnel, prêt à autonomiser les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez rapidement les points forts des tutoriels sur les réseaux sociaux

.

Transformez des vidéos tutoriels de concierge plus longues en clips engageants pour les réseaux sociaux, facilitant le partage de conseils rapides et attirant plus d'apprenants vers votre contenu.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à réaliser des vidéos tutoriels interactives pour des GPT personnalisés ?

Les avatars AI de HeyGen et ses capacités de texte à vidéo vous permettent de créer efficacement des vidéos tutoriels de concierge engageantes. Vous pouvez construire une expérience de concierge GPT personnalisée en générant des avatars ressemblant à des humains qui interagissent avec un utilisateur, garantissant qu'ils restent à jour avec les nouvelles fonctionnalités ou recommandations de produits.

Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises peuvent-ils utiliser HeyGen pour créer divers types de vidéos professionnelles ?

Absolument ! HeyGen permet aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs de produire facilement du contenu professionnel comme des recommandations de produits, des vidéos marketing ou même des intros de podcast. Sa plateforme intuitive offre des modèles et des scènes, ainsi que des contrôles de marque, pour garantir que vos vidéos s'alignent avec votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo engageant à partir de texte ?

HeyGen fournit une fonctionnalité robuste de texte à vidéo, convertissant vos scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et une génération de voix off. Cela vous permet de réaliser rapidement une vidéo tutorielle de concierge ou de mettre à jour du contenu existant, offrant un moyen efficace pour les entreprises de rester à jour.

Quel est le processus pour réaliser une vidéo tutorielle de concierge personnalisée avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement réaliser une vidéo tutorielle de concierge personnalisée en rédigeant votre script et en sélectionnant un avatar AI. Notre plateforme génère ensuite la vidéo avec une voix off synchronisée et des sous-titres, rendant simple la création de contenu de haute qualité qui explique efficacement comment cela peut être fait.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo