Créer une Vidéo de Conformité avec l'Efficacité de l'AI
Améliorez l'engagement en formation et simplifiez les flux de travail juridiques en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes pour les équipes juridiques et financières existantes, détaillant les récentes mises à jour des processus de conformité réglementaire. Le style visuel et audio doit être élégant et autoritaire, garantissant que toutes les informations clés sont accessibles grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour des environnements de visionnage divers.
Produisez une vidéo de 30 secondes de conseils rapides pour tous les employés, mettant en avant un aspect crucial des sujets de conformité courants, tels que la confidentialité des données ou la conduite éthique. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, associé à une génération de voix off dynamique et encourageante pour maintenir l'engagement.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes sur la conformité pour le management intermédiaire, expliquant un nouveau changement de politique interne. La vidéo nécessite une esthétique visuelle directe et professionnelle, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des documents de politique détaillés en une présentation claire, enrichie de sous-titres/captions précis pour plus de clarté.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Cours de Conformité Complets.
Produisez sans effort une large gamme de vidéos de formation à la conformité pour éduquer efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement en Formation à la Conformité.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour améliorer considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour les sujets de conformité critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de conformité efficacement ?
HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de conformité en convertissant votre script vidéo en contenu engageant à l'aide d'avatars AI et de génération de voix off. Cela réduit considérablement le calendrier de production de votre vidéo de formation à la conformité.
HeyGen prend-il en charge l'intégration des vidéos de conformité avec un LMS ou YouTube ?
Oui, HeyGen vous permet de créer et d'exporter des vidéos de conformité dans divers formats d'aspect, les rendant adaptées aux plateformes comme YouTube ou pour une intégration transparente avec un LMS. Cela garantit une large accessibilité pour vos processus de conformité réglementaire.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos de formation à la conformité. Vous pouvez également choisir parmi divers arrière-plans et modèles vidéo pour correspondre à votre identité d'entreprise pour divers sujets de conformité.
HeyGen peut-il transformer un script vidéo en une explication animée de conformité ?
Absolument. La fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen vous permet d'entrer votre script vidéo et de générer instantanément des vidéos professionnelles avec des avatars AI et de l'animation. Cela rend l'explication des flux de travail juridiques complexes et des sujets de conformité claire et engageante.