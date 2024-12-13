Créez une Vidéo de Commentaire Facilement avec l'AI

Créez des vidéos de commentaire captivantes avec génération de voix off professionnelle, pour que votre contenu se démarque.

534/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de commentaire analytique convaincante de 90 secondes conçue pour les analystes de données et les chefs de projet, décomposant une chronologie de projet complexe ou un ensemble de données. Utilisez une présentation visuellement riche avec des graphiques animés et des superpositions textuelles claires, enrichie par un avatar AI charismatique délivrant les insights. Assurez-vous que tous les points clés sont renforcés par des sous-titres automatiques pour maximiser la compréhension, rendant le processus d'édition de vidéo de commentaire facile et engageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de commentaire instructive succincte de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels ou les stagiaires, détaillant le processus étape par étape d'utilisation d'une fonctionnalité spécifique d'une application. Le style visuel doit être lumineux et convivial, avec des captures d'écran claires et des animations intuitives, accompagnées d'une voix AI amicale et encourageante. Utilisez l'un des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour simplifier le processus de création, simplifiant la façon dont les utilisateurs peuvent créer des vidéos de commentaire pour des guides rapides.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de commentaire technique percutante de 30 secondes destinée aux développeurs et aux spécialistes du support informatique, expliquant rapidement une mise à jour récente de l'API ou une technique de dépannage courante. Utilisez un style visuel dynamique basé sur des infographies avec des transitions rapides, complété par une voix AI professionnelle et succincte. Générez facilement ce message concis directement à partir d'un script écrit en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, mettant en avant un flux de travail efficace pour la création de vidéos de commentaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Commentaire

Créez des vidéos de commentaire engageantes facilement avec les outils intuitifs de HeyGen pour l'enregistrement, les voix off et le montage professionnel, assurant que votre message se démarque.

1
Step 1
Enregistrez ou Téléchargez Vos Séquences
Commencez par télécharger vos clips vidéo existants ou enregistrements d'écran sur HeyGen, établissant la base de votre commentaire. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de médias/stock pour des visuels de fond.
2
Step 2
Ajoutez Votre Commentaire ou Voix AI
Intégrez vos insights en enregistrant votre propre voix off directement dans HeyGen, ou profitez de notre fonctionnalité avancée de génération de voix off pour des voix AI réalistes pour articuler votre commentaire.
3
Step 3
Éditez et Affinez Votre Vidéo
Améliorez votre vidéo de commentaire avec des montages professionnels. Utilisez notre fonctionnalité de sous-titres pour l'accessibilité et l'impact, assurant que votre message est clair et engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Création
Une fois satisfait, exportez votre vidéo de commentaire finie dans votre résolution et format d'aspect préférés. Votre contenu captivant est maintenant prêt à être partagé sur les plateformes et à engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Engagez et Motivez les Spectateurs avec des Commentaires

.

Développez des vidéos de commentaire percutantes qui résonnent avec votre audience, offrant des perspectives uniques et encourageant un engagement plus profond.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur complet de vidéos de commentaire ?

HeyGen fournit des outils avancés de montage vidéo AI, vous permettant de créer des vidéos de commentaire sophistiquées efficacement. Profitez des voix off AI de HeyGen et des avatars AI réalistes pour une narration dynamique, simplifiant votre processus de production.

HeyGen propose-t-il des outils pour ajouter facilement des sous-titres aux vidéos de commentaire ?

Oui, HeyGen simplifie l'ajout de sous-titres générés automatiquement à toutes vos vidéos de commentaire. Vous pouvez également utiliser une variété de modèles professionnels pour améliorer l'attrait visuel et la structure de votre contenu.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de commentaire engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de commentaire captivantes en utilisant des avatars AI réalistes qui peuvent délivrer votre script avec des voix off AI expressives. Cette approche innovante vous aide à produire du contenu de haute qualité sans configurations d'enregistrement traditionnelles.

HeyGen peut-il aider avec les aspects de montage d'une vidéo de commentaire ?

Absolument, la plateforme de HeyGen inclut des outils puissants de montage vidéo AI conçus pour améliorer vos vidéos de commentaire. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme un outil de suppression de fond pour un aspect soigné et exporter votre projet fini dans divers formats d'aspect.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo