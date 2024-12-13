Créer une Vidéo de Formation sur les Essais Cliniques Rapidement
Simplifiez les concepts complexes des essais cliniques avec des vidéos de formation dynamiques, en utilisant des avatars AI pour des présentations professionnelles et engageantes.
Développez une vidéo de démonstration convaincante de 90 secondes destinée au personnel expérimenté des essais cliniques, offrant un rappel des meilleures pratiques pour le suivi des patients et garantissant une assurance qualité robuste tout au long d'une étude. La vidéo doit présenter des visuels engageants, légèrement animés, illustrant des scénarios d'interaction avec les patients et de révision des données, combinés à une voix off amicale et rassurante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière accessible et cohérente.
Pour éduquer les Investigateurs de Site et les Membres du Comité d'Éthique, concevez un tutoriel essentiel de 2 minutes axé sur les éléments critiques de l'obtention d'un Consentement Éclairé approprié et l'utilisation stratégique de listes de contrôle complètes. Ce matériel de formation nécessite des visuels formels et centrés sur les documents avec des graphiques occasionnels pour illustrer les points clés, accompagnés d'une voix off précise et informative. Assurez l'accessibilité en générant des sous-titres/captions avec HeyGen pour tout le contenu parlé.
Une vidéo courte percutante de 45 secondes destinée au Personnel de Saisie de Données et aux Gestionnaires d'Étude doit expliquer clairement les Déviations courantes dans la Recherche Clinique et introduire les Bases de la CAPA. Le style visuel doit être dynamique, incorporant des graphiques et des organigrammes orientés vers la résolution de problèmes, complétés par une voix off concise et pédagogique. Simplifiez la création en exploitant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un contenu professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des cours de formation clinique complets.
Produisez rapidement des cours de formation plus détaillés pour le personnel des essais cliniques et les chercheurs, permettant un accès plus large aux connaissances essentielles.
Clarifiez les protocoles complexes des essais cliniques.
Utilisez la vidéo AI pour simplifier les protocoles médicaux et de recherche complexes, rendant les matériaux de formation sur les essais cliniques plus accessibles et compréhensibles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur les essais cliniques ?
HeyGen permet aux équipes pharmaceutiques et de recherche clinique de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité sur les essais cliniques en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Cela réduit considérablement le temps de production et les coûts pour les matériaux de formation essentiels.
Quel contenu de formation technique HeyGen peut-il prendre en charge pour la recherche clinique ?
HeyGen est idéal pour créer des tutoriels détaillés et des vidéos de démonstration sur des sujets techniques tels que l'enregistrement des protocoles, la conception des études, le suivi des patients ou l'assurance qualité. Les équipes peuvent facilement générer des voix off et ajouter des sous-titres pour expliquer des procédures complexes au personnel clinique.
HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque dans les vidéos de formation pour le personnel clinique ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre organisation dans toutes les vidéos de formation sur les essais cliniques. Cela garantit des matériaux de formation professionnels et cohérents à travers tous les modules pour votre équipe de recherche clinique.
Comment HeyGen simplifie-t-il la distribution des matériaux de formation clinique ?
HeyGen simplifie la distribution des matériaux de formation en permettant un redimensionnement facile des formats et des exportations pour diverses plateformes, des vidéos courtes aux webinaires complets. Cette flexibilité garantit que votre personnel clinique peut accéder aux vidéos de formation et aux informations essentielles partout.