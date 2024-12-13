Créer une Vidéo de Classe : Impliquez et Éduquez les Élèves

Boostez l'engagement avec des vidéos éducatives dynamiques. Générez facilement des voix off avec des avatars AI.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour que les enseignants communiquent les mises à jour de la classe aux parents, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect soigné et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour assurer la clarté dans un style visuel concis et informatif avec une narration rassurante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo courte dynamique de 60 secondes pour partager des événements scolaires avec la communauté scolaire élargie sur les réseaux sociaux, en personnalisant la vidéo avec le redimensionnement et les exports de format d'image de HeyGen et en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des séquences énergiques et une piste audio moderne et inspirante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de classe claire de 30 secondes pour les lycéens, servant de révision rapide des figures historiques clés, où les sous-titres/captions de HeyGen et la génération de voix off précise délivrent l'information efficacement dans un style visuel illustratif et direct avec un ton audio calme et concentré.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création d'une Vidéo de Classe

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes pour les élèves et les enseignants avec des outils intuitifs, des éléments interactifs et des modèles prêts à l'emploi.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de "modèles et scènes" professionnels conçus pour simplifier et rendre efficace la création de votre vidéo éducative.
2
Step 2
Créez Votre Contenu
Saisissez votre script ou contenu pour générer une vidéo captivante. Utilisez des "avatars AI" pour donner vie à votre leçon, améliorant ainsi l'expérience d'apprentissage.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Interactifs
Générez une "génération de voix off" naturelle à partir de votre texte et ajoutez des fonctionnalités interactives pour favoriser la participation active dans votre vidéo éducative.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de classe parfaite, "exportez et redimensionnez le format d'image" selon votre format préféré et partagez-la facilement avec votre communauté scolaire ou sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes

Transformez des sujets académiques complexes en vidéos éducatives claires et compréhensibles, facilitant l'apprentissage pour les élèves.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des vidéos éducatives engageantes, transformant des scripts en présentations professionnelles grâce aux avatars AI et à la technologie de conversion de texte en vidéo. Utilisez nos divers modèles vidéo pour simplifier votre processus de création et rendre l'apprentissage amusant.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos pour des expériences d'apprentissage spécifiques ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement les vidéos pour des expériences d'apprentissage spécifiques, en offrant des couches interactives dynamiques pour améliorer l'engagement. Vous pouvez personnaliser les modèles, télécharger vos propres séquences et images, et marquer votre contenu avec des logos et des couleurs pour une touche unique.

Quels outils HeyGen offre-t-il aux enseignants et aux élèves ?

HeyGen fournit aux enseignants des outils puissants pour rendre l'apprentissage amusant pour les élèves grâce à des vidéos visuellement attrayantes et animées. Générez des voix off claires et ajoutez des sous-titres pour garantir que vos leçons soient accessibles et percutantes, simplifiant le processus de création vidéo.

Au-delà des leçons, comment HeyGen peut-il améliorer la communication scolaire ?

Au-delà des leçons traditionnelles, HeyGen peut améliorer considérablement la communication scolaire en créant des visites virtuelles captivantes du campus, des bulletins vidéo engageants et des vidéos promotionnelles scolaires efficaces. Partagez facilement vos vidéos personnalisées avec la communauté scolaire et sur les plateformes de médias sociaux.

