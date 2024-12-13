Comment créer facilement une vidéo de formation sur les soins chroniques

Éduquez les prestataires de soins de santé et le personnel sur le développement efficace d'un plan de soins en utilisant les avatars IA de HeyGen pour un contenu engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée engageante de 45 secondes conçue pour aider les patients à comprendre leur plan de soins personnalisé. Ce visuel doit utiliser un style d'animation amical et accessible et une génération de voix off apaisante pour transmettre de l'empathie et de la clarté concernant la gestion de leur condition chronique.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip de formation perspicace de 30 secondes pour les prestataires de soins de santé expérimentés, soulignant l'importance cruciale de la coordination fluide des soins entre différents départements. Employez un style visuel dynamique avec des séquences d'archives pertinentes de la médiathèque pour illustrer les parcours collaboratifs des patients, associé à une livraison audio autoritaire et concise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 60 secondes sur le plan de soins électronique pour les patients, décrivant les étapes clés pour gérer efficacement votre condition chronique depuis chez vous. Cette vidéo doit être directe, visuellement claire, et utiliser la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script pour présenter des conseils pratiques dans un format facile à assimiler, garantissant accessibilité et rétention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo de formation sur les soins chroniques

Développez des vidéos de formation engageantes et informatives sur la gestion des soins chroniques sans effort, assurant une communication claire et une meilleure éducation des patients et du personnel.

1
Step 1
Créez votre script de soins chroniques
Rédigez votre script complet de gestion des soins chroniques, puis utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo pour générer facilement vos premières scènes vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars IA pour présenter le contenu de votre vidéo de plan de soins électronique, offrant une présence à l'écran professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Améliorez avec la marque et le design
Appliquez vos contrôles de marque personnalisés, y compris les logos et les couleurs de marque, et choisissez parmi divers modèles et scènes pour garantir que votre vidéo de formation reflète votre identité professionnelle.
4
Step 4
Exportez pour distribution
Exportez votre vidéo terminée dans divers formats d'aspect pour un partage facile sur les plateformes, éduquant efficacement le personnel et améliorant la coordination des soins.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA

Produisez des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'IA pour les programmes de soins chroniques, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les prestataires de soins de santé à créer des vidéos de formation engageantes sur la gestion des soins chroniques (CCM) ?

HeyGen permet aux prestataires de soins de santé de "créer facilement une vidéo de formation sur les soins chroniques" en utilisant des avatars IA et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script. Cela simplifie le développement de contenu complet de "vidéo de plan de soins électronique" pour éduquer le personnel et les patients sur la "gestion des conditions chroniques".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer une "vidéo de formation" efficace sur le "développement d'un plan de soins" ?

HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités pour vos besoins en "vidéo de formation", y compris des avatars IA professionnels, des modèles personnalisables et la génération de voix off. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour garantir que vos matériaux de "plan de soins" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu "vidéo animé" accessible pour la "coordination des soins" ?

Absolument. HeyGen facilite la production de contenu "vidéo animé" de haute qualité qui simplifie des sujets complexes comme la "coordination des soins". Ces vidéos, complètes avec sous-titres et légendes, peuvent être optimisées pour diverses plateformes, y compris "vidéo intégrée YouTube" pour une large portée.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de plusieurs vidéos pour un "programme CCM" ou "l'éducation du personnel" ?

HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos à partir d'un script, en utilisant des avatars IA et une médiathèque. Cette efficacité aide les organisations à "lancer leur propre programme" et soutient les "programmes d'économie de coûts" en produisant rapidement un contenu cohérent et informatif pour "éduquer le personnel" sur les "conditions chroniques".

