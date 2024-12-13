Créer une Vidéo Caritative : Stimulez les Dons avec des Histoires Captivantes

Créez efficacement des vidéos de collecte de fonds percutantes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour raconter des histoires captivantes et sensibiliser.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de collecte de fonds dynamique de 45 secondes est nécessaire pour les jeunes, les individus socialement conscients et les utilisateurs des réseaux sociaux, utilisant un style de vidéo animée avec des visuels lumineux et énergiques et une bande sonore entraînante. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour construire un message clair et incorporez un avatar AI engageant pour délivrer des appels à l'action puissants, en s'appuyant sur les divers modèles et scènes disponibles.
Exemple de Prompt 2
Pour les professionnels instruits, les sponsors d'entreprise et les décideurs politiques, produisez une vidéo explicative professionnelle de 90 secondes dans un style propre, informatif et autoritaire. Cette vidéo vise à clarifier une cause complexe à but non lucratif, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour construire une histoire captivante et le support de la bibliothèque multimédia/stock pour des visuels basés sur des données. L'objectif est de sensibiliser et de susciter des discussions sur le sujet.
Exemple de Prompt 3
Inspirez les membres de la communauté locale, les étudiants et les bénévoles potentiels avec une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour créer une vidéo caritative pour le recrutement de bénévoles. Mettez en avant des visuels axés sur la communauté de bénévoles actuels en action, accompagnés d'une musique motivante, pour souligner les objectifs clairs de la participation. Assurez-vous que cette pièce est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, et utilisez la génération de voix off pour un message direct et encourageant.
Comment Créer une Vidéo Caritative

Créez des vidéos de collecte de fonds percutantes pour raconter l'histoire de votre cause, engager les donateurs et inspirer le soutien avec des outils conviviaux.

1
Step 1
Créez votre script pour une histoire captivante
Commencez par esquisser votre récit. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour générer des scènes directement à partir de votre script, garantissant un message puissant.
2
Step 2
Sélectionnez des visuels et des médias pour renforcer votre message
Accédez à une riche bibliothèque multimédia ou téléchargez vos propres clips pour transmettre visuellement l'impact de votre organisation caritative et ajouter de la profondeur à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez une voix off professionnelle
Générez des voix off au son naturel pour narrer votre histoire, ajoutant du poids émotionnel et de la clarté à votre vidéo caritative.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo de collecte de fonds
Finalisez votre vidéo, en choisissant des rapports d'aspect appropriés pour différentes plateformes, puis exportez-la et distribuez-la pour atteindre un public plus large et stimuler les dons.

Mettez en Avant les Histoires d'Impact des Bénéficiaires

Racontez des histoires puissantes de ceux que votre organisation caritative aide, en utilisant des vidéos AI engageantes pour renforcer la confiance et inspirer un soutien accru des donateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos caritatives engageantes ?

HeyGen utilise des avatars AI et une fonctionnalité de texte-à-vidéo, permettant aux organisations à but non lucratif de créer facilement des vidéos de collecte de fonds de qualité professionnelle et de sensibiliser sans avoir besoin d'une expérience approfondie en production et montage vidéo. Cela simplifie le processus de création de récits captivants pour votre cause.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour booster les campagnes de collecte de fonds ?

HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables, la génération de voix off et des contrôles de branding pour créer des vidéos à but non lucratif percutantes qui résonnent avec les donateurs potentiels. Ces outils aident à créer des appels à l'action forts pour stimuler les dons et renforcer les relations avec les donateurs.

HeyGen peut-il aider à créer divers types de vidéos à but non lucratif, comme des vidéos explicatives ou du contenu pour les réseaux sociaux ?

Absolument. Le logiciel en ligne polyvalent de HeyGen soutient la création de diverses vidéos à but non lucratif, y compris des vidéos explicatives et du contenu engageant optimisé pour le marketing sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement ajouter des clips vidéo et personnaliser le texte pour adapter votre message.

Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos caritatives ont un aspect professionnel ?

Avec HeyGen, vous pouvez maintenir la cohérence de la marque grâce à des contrôles de branding personnalisés pour les logos et les couleurs, complétés par une bibliothèque multimédia robuste et la génération de sous-titres. Cela garantit que toutes vos vidéos caritatives ont une apparence soignée et professionnelle, essentielle pour une collecte de fonds efficace.

