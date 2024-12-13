Avec HeyGen, vous pouvez maintenir la cohérence de la marque grâce à des contrôles de branding personnalisés pour les logos et les couleurs, complétés par une bibliothèque multimédia robuste et la génération de sous-titres. Cela garantit que toutes vos vidéos caritatives ont une apparence soignée et professionnelle, essentielle pour une collecte de fonds efficace.