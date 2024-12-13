HeyGen aide à personnaliser vos vidéos techniques en vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des médias personnalisés. Cela garantit la cohérence et le professionnalisme dans tous vos supports de formation en auto-apprentissage, que ce soit pour comprendre l'ingénierie du chaos ou pour des explications détaillées du pipeline CI/CD. Avec HeyGen, votre contenu éducatif s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.