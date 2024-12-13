Créez facilement une vidéo de formation pour les partenaires de chaîne

Améliorez l'habilitation et l'engagement des partenaires avec des vidéos de formation dynamiques. Créez rapidement du contenu engageant à partir de scripts en utilisant la conversion de texte en vidéo de HeyGen.

504/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes pour améliorer l'habilitation des partenaires en mettant à jour les partenaires de chaîne existants sur la dernière version du logiciel et ses avantages. Cette vidéo doit adopter une présentation visuelle moderne et épurée, incorporant des graphiques animés et une musique de fond entraînante, animée par les avatars AI de HeyGen pour une livraison personnalisée mais évolutive.
Exemple de Prompt 2
Imaginez créer une vidéo explicative détaillée de 2 minutes pour la gestion de la chaîne, guidant les gestionnaires de chaîne à travers les fonctionnalités d'un tout nouveau portail partenaire. Le style visuel doit être instructif et clair, avec une narration précise et des enregistrements d'écran pour une démonstration efficace, avec la génération de voix off de HeyGen assurant une instruction audio cohérente et de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour stimuler l'engagement des partenaires, conçue pour que les partenaires de chaîne l'utilisent avec leurs clients finaux, mettant en avant l'avantage clé d'un nouveau produit. Cette vidéo nécessite une présentation visuellement attrayante et énergique, complétée par une musique de fond dynamique et un ton confiant et persuasif, facilement réalisable avec les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo de formation pour les partenaires de chaîne

Créez efficacement des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour vos partenaires de chaîne en utilisant l'AI pour améliorer leurs connaissances et performances.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par rédiger votre contenu de formation. Utilisez la capacité de "conversion de texte en vidéo" de HeyGen pour transformer automatiquement votre matériel écrit en scènes vidéo dynamiques, prêtes pour l'amélioration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez un présentateur engageant
Choisissez parmi une large gamme d'"avatars AI" pour agir en tant que présentateur à l'écran, ajoutant une touche humaine à votre formation. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre au ton de votre marque et transmettre votre message efficacement.
3
Step 3
Appliquez la cohérence de la marque
Assurez-vous que votre vidéo de formation est conforme aux directives de votre marque. Utilisez les "contrôles de marque" pour ajouter votre logo, sélectionner les couleurs de la marque et intégrer des polices personnalisées pour un look cohérent et professionnel sur tous les matériaux des partenaires.
4
Step 4
Exportez et distribuez votre vidéo
Exportez votre vidéo de formation de haute qualité, en utilisant le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour un visionnage optimal sur n'importe quelle plateforme. Ensuite, distribuez-la via votre portail partenaire ou système de gestion de l'apprentissage (LMS) pour faciliter un engagement efficace des partenaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et responsabilisez les réseaux de partenaires

.

Produisez des vidéos motivantes et informatives pour inspirer les partenaires de chaîne, favorisant un engagement et une fidélité plus forts au programme.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre engagement et habilitation des partenaires de chaîne ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI qui améliore considérablement l'engagement des partenaires. Vous pouvez créer rapidement des vidéos d'intégration convaincantes et du contenu essentiel pour l'habilitation des partenaires en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo, garantissant un message cohérent et une communication simplifiée.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour réaliser rapidement une vidéo de formation pour les partenaires de chaîne ?

HeyGen offre un outil de création vidéo robuste avec des modèles personnalisables spécifiquement conçus pour les vidéos de formation des partenaires de chaîne. Son interface intuitive vous permet de transformer des scripts en vidéos engageantes en utilisant des avatars AI et la génération de voix off, simplifiant ainsi votre flux de production.

HeyGen peut-il prendre en charge des vidéos d'intégration de partenaires de chaîne à grande échelle avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI efficace pour créer un grand volume de vidéos d'intégration cohérentes. En utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo, vous pouvez facilement augmenter votre production de contenu pour l'habilitation des partenaires à travers l'ensemble de votre programme de partenaires.

Comment HeyGen aide-t-il à gérer et recruter pour notre programme de partenaires via la vidéo ?

HeyGen simplifie le recrutement de partenaires de chaîne en permettant la création de vidéos promotionnelles et explicatives percutantes. Utilisez des modèles personnalisables et des avatars AI pour articuler clairement les avantages de votre programme de partenaires, attirant et retenant les meilleurs partenaires.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo